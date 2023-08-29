Бывальцев высказался о работе с Гатиятуллиным в «Тракторе»

Нападающий, перешедший изв это межсезонье, заявил, что руководству челябинского клуба не стоит увольнять главного тренерапосле провального сезона в КХЛ.

«Я считаю, что его не нужно увольнять. С ним команда дважды выиграла бронзу. Да, бывают такие ситуации, как в прошлом сезоне. По понятным причинам ушло много лидеров, найти замену им не смогли. Была тяжёлая ситуация, всё скомканно произошло.

После одного провального сезона делать выводы неправильно. Анвар Рафаилович безэмоционален? Он может и накричать, просто не показывает виду на игре. Никто же не знает, как это происходит в раздевалке. Приходите, послушайте его (смеётся)», — сказал Бывальцев Чемпионату.

Напомним, что в прошлом сезоне «Трактор» не попал в плей-офф КХЛ, заняв лишь 9-е место на Востоке. Челябинцы проиграли борьбу за 8-ю строчку нижнекамскому «Нефтехимику».