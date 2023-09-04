«Ак Барс» — обладатель Кубка Открытия, дебют «Лады», сенсация на «Мегаспорт-Арене»

В пятницу, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия был дан старт 16-му по счету сезону Континентальной хоккейной лиги. В Москве «Ак Барс» разгромил ЦСКА, после чего фанатам представили насыщенную программу выходного дня. Обо всех значимых событиях начала новой регулярки говорим в традиционном еженедельном обзоре.

«Ак Барс» получил мини-реванш

«Ак Барс» в матче с ЦСКА https://www.ak-bars.ru/

Матч за Кубок Открытия — это в большей степени о символизме начала чемпионата, нежели о реальной возможности завоевать значимый трофей. Но команде, проигравшей в финале Кубка Гагарина, всегда приятно получить шанс уколоть своего обидчика.

Такую возможность имел «Ак Барс» и воспользовался этим как следует, разгромив ЦСКА на глазах у 9700 тыс. гостей «ЦСКА Арены». Матч закончился со счетом 2:5, а за казанцев забивали Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Никита Дыняк, Александр Раудлов и Вадим Шипачев.

Бодрая в контексте игры в нападении встреча, в которой команды в сумме нанесли 77 бросков в створ (39:38), запомнилась еще и дисциплинарными проблемами с 19 удалениями и резонансным появлением в старте Ивана Федотова, на которого распространялся бан Международной федерации хоккея. За три периода вратарь с непростой спортивной судьбой совершил 33 сэйва, но итоговый процент спасений рухнул вниз — к показателю 86.84 — как и попытки ЦСКА играть в меньшинстве, ведь две последние шайбы он пропустил при счете 2:3 в формате «4-на-5» во второй половине третьего периода. Из-за этого он напрочь лишился шансов еще на один трофей.

Команда Сергея Федорова реабилитировалась позже

Более привычную для себя траекторию ЦСКА выбрал во втором матче, в котором противостоял «Адмиралу». В полуразобранном состоянии из-за событийного межсезонья владивостокцы приехали в Москву без ожидания сенсации. Поражение в дебюте кампании с крупными 1:4, конечно, стали неприятностью, но не были сюрпризом.

В этом матче ЦСКА показал лучшую версию самого себя. Команда поработала над реализацией и смогла поднять ее процент до 12.9, нанеся 31 бросок в створ, а Александр Шарыченков, защищавший в этот раз ворота, отразил 96.67% ударов гостей. В первой в сезоне победной игре отличились Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Владислав Провольнев и Прохор Полатов. Встреча не несла в себе никакой интриги, фаворит не позволил вольностей.

Новички помогли «Авангарду» начать сезон с победы

«Авангард» добыл волевую победу над «Сибирью» ХК «Авангард»

В ожидании начала нового сезона на ставшей любимой «G-Drive Арене» хоккеисты «Авангарда» явно воспроизводили в голове вымышленные хайлайты с моментами взятия ворот и уверенной победой при скандировании их имен трибунами.

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Однако реальность вылила на команду ведро холодной воды, так как матч с новосибирцами дался сложно, его пришлось вытаскивать на морально-волевых. Без Александра Шарова, но с Алексеем Яковлевым, «Сибирь» вышла вперед в конце второго периода после голевой сушки в первом. Но с девизом ‘Show must go on’ омичи продолжили борьбу, и при заметном статистическом преимуществе добились победы благодаря новичкам — Райану Спунеру и Игорю Гераськину — 2:1.

Как встретила сезон Астана?

Для «Барыса» текущий сезон должен стать неким посланием-извинением за отвратительную прошлую кампанию. Под благие намерения клуб провернул несколько хороших сделок на вход, но пока это не принесло результат, хотя шансы были.

«Барыс» — «Салават Юлаев». Матч в Астане ХК «Барыс»

В дебюте регулярного чемпионата 2023/24 «Барыс» проиграл «Салавату Юлаеву» — 2:3 — в упорном матче, в котором начал с треском уходить под лед, а затем приближать себя к спасению там, где все казалось безнадежным. «Барыс» пропустил по шайбе в каждом периоде, а на 10-й минуте третьего ответил одной. Голевой мотор в Астане завел Темирлан Гайтаммиров, а пятью минутами позже отличился новичок Понтус Оберг, пришедший из «Рапперсвиля». Но чудо-камбэк так и не вошел в программу этой игры. «Барыс» уступил, но не был напуган и безнадежен. Фальстарт казахи постараются не брать с собой на следующие домашние встречи.

Искрометный старт «Куньлуня»

А вот кто действительно удивил в положительном ключе, подарив нам первую субботнюю сенсацию. «Куньлунь», несмотря на предматчевые коэффициенты, не испугался «Спартака», который на флажке межсезонья лишился Хохлачева, и добился ценнейшей победы на старте — 4:3, способной повлиять на ментальное состояние аутсайдера в ближайших турах.

Слезы уральского дерби

Одним из двух центральных матчей субботы был тот, что проходил в Екатеринбурге под афишей «Битва за Урал», в котором «Автомобилист» разобрался с «Металлургом» Мг, несмотря на трудности, возникшие в определенные промежуточные отрезки — 3:2 ОТ.

Встреча началась с гола хозяев, потративших на первое результативное действие 9 минут первого периода. Своим точным ударом местных фанатов осчастливил Сергей Зборовский — защитник, для которого этот сезон в составе «Автомобилиста» стал четвертым.

«Автомобилист» выиграл первое в сезоне уральское дерби ХК «Автомобилист»

Несмотря на относительно быструю шайбу, встреча не была верховой, хотя «Магнитка» и пыталась отыграться, поливая соперника десятками бросков в створ. Но из 36 ударов новичок хозяев Евгений Аликин пропустил только пару (94.44 — процент спасений), за «Металлург» Мг успешно дебютировали Максим Мухаметов и Никита Михайлис, забив по голу.

Тот факт, что соперник перевернул игру, раскачав ее с новой силой, не смял «Автомобилист», у которого было ноль причин, чтобы соглашаться на временные 1:2, и за 5 минут до финальной сирены Брукс Мэйсек сравнял счет. На фоне упорных 2:2 в основное время овертайм продлился всего 18 секунд, в течение которых Джесси Блэйкер принес хозяевам победу.

Испорченный праздник в Тольятти

В свой седьмой в истории сезон КХЛ «Лада» вошла жестко, но местами ярко. В игре с «Трактором» тольяттинцы уступили (1:2), ведя в счете и имея реальные шансы на то, чтобы дебют оказался без привкуса терпкости во рту. Первый в составе КХЛ-класса «Лады» гол забил Никита Попугаев — новичок, приглашенный из системы СКА. Отличился форвард уже на 3-й минуте.

После его шайбы результативность отошла на задний фон, а вперед выскочила физическая сечь. На двоих соперники заработали 17 удалений, а следующие голы посыпались в третьем периоде, в котором забивал только «Трактор». В частности, Сергей Калинин и Антон Бурдасов. Да, дебютант провалился, но показал при этом достойный хоккей с 32 ударами в створ, хорошей игрой вратаря Подъяпольского (96.88 — процентов спасений) и умением защищаться (21 удар «Трактора» был заблокирован).

Большие подписания «Амура» сделали разницу в Балашихе

В межсезонье «Амур» распрощался с теми, кто давал определенный результат и были теми, кого принято называть лидерами раздевалки. А среди трансферов на вход над остальными возвысились Алекс Бродхерст и Александр Хохлачев. Эти новички, а также Артур Гиздатуллин, доставили 2 очка в Хабаровск, красиво упаковав их в выездном матче с «Витязем» (4:2), в котором все голы выпали на второй период, а команда Андрея Мартемьянова отыгралась с 0:2,

СКА пока не убедил

«Динамо» Москва — СКА, матч на «ВТБ Арене» ХК «Динамо» Москва

Второй центральный матч выходного дня прошел на «ВТБ Арене», где «Динамо» с грандиозными планами на сезон встретилось с самым опасным и звездным коллективом Западной конференции — СКА. Без трясущихся поджилок и тревоги команда Алексея Кудашова организовала питерцам прохладный прием. Правда, гости не смутились и смогли вырвать отчаянную победу — 2:1, пропустив быстрый гол ко второй минуте игры.

Минусовую разницу из-за шайбы Эрика О'Делла свел к нулю новичок Сергей Толчинский, получив пас от другого дебютанта — Алекса Гальченюка. Победу же команде Романа Ротенберга принес Марат Хайруллин. СКА заработал волевые +2, но что по самой игре? А по игре примерно равенство. «Динамо» Москва явно выглядело не хуже, а эпизодами острее, но атак с бездумным завершением было больше.

«Сочи» начинает с поражения

«“Сочи” перестраивается!» Эту фразу мы слышим чаще, чем «“Сочи” добыл победу». В очередной сезон клуб вошел с прицелом на то, чтобы не стать худшим на Западе, а при максимальной везучести — попасть в топ-8. Усилившись опытными игроками уровня Борны Рендулича или Джесси Грэма, которые, к слову, забили в дебютной встрече, команда Дмитрия Кокорева планирует достичь упомянутых промежуточных целей.

В первом матче сезона против «Северстали» «Сочи» проиграл (3:6), традиционно выдав динамичный хоккей, в котором частично время пытался ничем не уступать сопернику, но привычно провалился в обороне.

Сумасшествие в Нижнекамске

Самым прорывным в плане результативности и непредсказуемым в плане интриги оказался матч в Нижнекамске. В нем сошлись два кандидата на нижнюю половину Востока и Запада — «Нефтехимик» и «Динамо» Минск.

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Победу одержали гости, сумев вытащить себя из омута, в который были загнаны командой Олега Леонтьева ко 2-й минуте второго периода, когда проигрывали 1:4. Голы Егора Игнатенко, Ника Меркли и новичка Янни Калдиса воскресили мертвый матч, Калдис же и принес победу гостям в овертайме — 5:4 ОТ.

Мощное вкатывание «Торпедо»

Вывеска «Локомотив» — «Торпедо» подразумевала матч абсолютно противоположных по стилю команд. Игорь Никитин ставит в Ярославле хоккей, основанный на обороне, в то время как коллектив Игоря Ларионова — это о драйве и скорости. В очном матче на «Арене-2000» преобладало второе.

«Торпедо» разгромило хозяев (5:2), а Алексей Кручинин отметился дублем. Крупное поражение тренер «Локомотива» оправдывает началом сезона, нижегородцы же доказали, что отказываться от философии прошлого чемпионата ни на минуту не входило в их планы.