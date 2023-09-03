«Не смогли реализовать свои моменты». Никитин о причинах поражения «Локомотива»

Главный тренерпрокомментировал разгромное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:5).

«Конечно, разочаровали болельщиков, столько народу пришло. Горький осадок. Неоднозначная игра. Где-то мы не успевали в моментах, в завершении чуть-чуть не хватало. Не смогли реализовать свои моменты. Первая игра, спишем на это. Не скажу, что много ошибок было. Просто за каждую нас наказали. Поэтому их и запомнили. Этим и прекрасен хоккей — ты не знаешь, как пойдёт.

Мы некачественно работали. Это нельзя списать на первую игру, но можно списать на волнение. Однако отработка под своими воротами должна быть на 100%. Соперник наказал. И в обороне лидеры не сыграли на отлично, и в атаке.

Команда в целом сыграла не очень хорошо. Ни с кого нельзя снимать вины. Но если бы лидеры в обороне сыграли хорошо, то не очень хорошая игра в атаке была бы незаметна. И наоборот. Команда, тренерский штаб — здесь нельзя снимать вину с кого-либо.

Новички? Выделить в лучшую сторону нет повода, но и в худшую тоже нельзя. Команда в целом была заторможенная. Но это к нам больше вопросы. Думаю, что все ребята, которые пришли, принесут пользу», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» встретится с «Трактором» 6 сентября.