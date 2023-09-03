«Локомотив» — «Торпедо»: счет матча 2:5, обзор голов

«Торпедо» Фото: globallookpress.com
На голы Николая Коваленко, Алексея Кручинина (дважды), Сергея Гончарука и Василия Атанасова хозяева ответили точными бросками Рушана Рафикова и Дениса Алексеева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)
Голы: Коваленко — 1, 4:23 — 0:1. Кручинин — 1 (Гончарук), 7:18 — 0:2. Рафиков — 1 (Иванов, Чехович), 33:45 — 1:2. Гончарук — 1 (бол., Коваленко), 45:33 — 1:3. Алексеев — 1 (Иванов, Рафиков), 49:01 — 2:3. Атанасов — 1 (Воронин), 50:10 — 2:4. Кручинин — 2 (Фирстов, Атанасов), 58:32 — 2:5Вратари: Исаев — КульбаковШтраф: 2 — 4Броски: 45 (10+20+15) — 21 (6+5+10)