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    «Локомотив» уступил «Торпедо» в матче КХЛ

    «Локомотив» — «Торпедо»: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    В рамках матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома проиграл «Торпедо» со счетом 2:5.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    На голы Николая Коваленко, Алексея Кручинина (дважды), Сергея Гончарука и Василия Атанасова хозяева ответили точными бросками Рушана Рафикова и Дениса Алексеева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)
    Голы: Коваленко — 1, 4:23 — 0:1. Кручинин — 1 (Гончарук), 7:18 — 0:2. Рафиков — 1 (Иванов, Чехович), 33:45 — 1:2. Гончарук — 1 (бол., Коваленко), 45:33 — 1:3. Алексеев — 1 (Иванов, Рафиков), 49:01 — 2:3. Атанасов — 1 (Воронин), 50:10 — 2:4. Кручинин — 2 (Фирстов, Атанасов), 58:32 — 2:5Вратари: Исаев — КульбаковШтраф: 2 — 4Броски: 45 (10+20+15) — 21 (6+5+10)
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