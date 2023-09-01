Какие звезды НХЛ все еще доступны для обмена в начале сентября?

Закат лета в НХЛ уже позади.

Это означает, что пришло время усилить обсуждения о том, кто еще может быть обменян в начале осени.

Если вы не Кайл Дубас, который существенно обновил состав «Питтсбурга» — а трехсторонний обмен с Эриком Карлссоном был действительно удачным ходом — большинство генеральных менеджеров просто наслаждались летним отпуском, не увлекаясь звонками по телефону и оценкой рынка трансферов.

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Мы можем только предполагать, что это действительно правда, основываясь на отсутствии активности за последние два месяца и наличии игроков, которые, кажется, готовы к переходу.

Означает ли это бурное начало сентября?

Прежде чем закончится межсезонье и игроки отправятся в тренировочные лагеря, давайте разобьем нашу условную торговую доску на небольшие категории — трансферы, которые неизбежны, которые потенциально могут произойти и которые, при наличии подходящих стимулов, просто не могут не состояться.

Обмены, которые кажутся неизбежными

Коннор Хеллебайк, вратарь, «Виннипег»

Коннор Хеллебайк globallookpress.com

Не так часто на рынке обменов можно найти настоящего вратаря №1.

Хеллебайк может стать исключением.

Основному голкиперу «Виннипега» остался год по его шестилетнему контракту на сумму $37 млн (в котором не было предусмотрено вето на обмен), и, по слухам, игрок не выразил интерес к продлению на долгосрочной основе до истечения текущего соглашения 1 июля. В этом случае генеральный директор клуба Кевин Чевелдаефф должен рассмотреть возможность трансфера Хеллебайка, чтобы привлечь игроков, которые в идеале улучшат состав «Джетс» сейчас.

Сам голкипер тоже не против обмена, хотя и осторожничает в своих публичных высказываниях на эту тему. Обсуждая возможность такой сделки в июне, Хеллебайк придерживался следующей методички:

«Сейчас я игрок “Виннипега”», — сказал он. «И где бы я ни играл — может быть и в “Виннипеге” — я просто буду выкладываться на сто процентов. Неважно, какую команду я буду представлять, я буду стремиться к Кубку Стэнли».

30-летний вратарь, безусловно, может стать ценным активом для «Виннипега», если будет заключена выгодная сделка. В прошлом сезоне Коннор лидировал в НХЛ по количеству проведенных матчей, а также по проценту отраженных бросков (.920). Кроме того, Хеллебайк имеет достаточно опыта в вопросе высокой игровой интенсивности: он принял участие в большем количестве матчей (445) и сделал больше сэйвов (12465), чем любой другой вратарь с момента его появления в лиге в сезоне 2015/16. Никого не должно удивлять, что игрок хочет получать зарплату топ-вратаря, где-то в диапазоне Сергея Бобровского ($10 млн за сезон) или Андрея Василевского ($9.5 млн).

Быть может, «Виннипег» и не находится в состоянии тотального развала, но и на Кубок в нынешней форме не претендует. Если «Джетс» смогут стать лучше в долгосрочной перспективе, обменяв Хеллебайка сейчас, то Чевелдаефф не должен бояться провернуть сделку.

Евгений Кузнецов, центрфорвард, «Вашингтон»

Евгений Кузнецов globallookpress.com

Нападающий «Кэпиталз», по некоторым данным, уже просил об обмене, и генеральный директор Брайан Маклеллан признал, что на июньском драфте «агрессивный» подход будет направлен на то, чтобы сделать соответствующие шаги. Пока Маклеллану не удалось найти подходящее место для Кузнецова или его партнера по команде Энтони Манты (еще один вариант для обмена, срок четырехлетнего соглашения на сумму $22.8 млн которого истекает через год).

Безусловно, «Вашингтон» теряет рычаги влияния на переговорах, когда в СМИ просачиваются новости о том, что игрок такого уровня хочет уйти. Но все же «Кэпиталз» должны получить солидную сумму за 31-летнего центрнапа, у которого есть все шансы на успех.

Кузнецов уже пережил свой прайм, когда в сезоне 2017/18 забросил 27 шайб (в регулярке) и набрал 83 очка в 79 матчах. Но он по-прежнему стабилен и вдобавок опытен. В прошлом году россиянин забил 12 голов и в сумме набрал 55 очков в 81 игре — сезон для «Вашингтона» был явно неудачным. В правильной команде (и в подходящей роли) Кузнецов вполне может увеличить эти показатели уже в предстоящем сезоне.

И теперь подходим к главному фактору, который, вероятно, замедляет процесс обмена — контракту Кузнецова. У него осталось два года сезона со среднегодовым заработком $7.8 млн, также есть список 15 команд, в которые игрок не может быть обменян. Если «Вашингтон» не намерен брать на себя часть расходов по зарплате, будет трудно найти конкурентоспособный клуб (или тот, на который Евгений не наложил бы вето), готовый взять на себя бремя его контракта.

Впрочем, время еще есть, и чем ближе старт сезона, тем более остро встает вопрос о комплектации состава. Это может сыграть на руку «Кэпиталз», которые, похоже, находятся на стадии глубокой перестройки.

Сделки, которые потенциально могут состояться

Джон Гибсон, вратарь, «Анахайм»

Джон Гибсон globallookpress.com

Следует отметить, что Гибсон отрицает, что когда-либо обращался к «Анахайму» с просьбой об обмене (его агент сделал соответствующее заявление в прошлом месяце).

Однако это не исключает возможности того, что вратарь действительно будет продан.

«Дакс» перестраиваются, а Джон стареет. У него заканчивается восьмилетний контракт на сумму $51.2 млн. Если «Анахайм» хочет извлечь выгоду из многолетней работы Гибсона, то сейчас настал идеальный момент. 30-летний игрок пережил спад в сезоне 2022/23 (14-31-8, процент отраженных бросков .899% и среднее количество пропущенных 3.99), но до этого был одним из самых стабильных вратарей НХЛ (карьерный процент сэйвов .912%, а средний показатель пропущенных — 2.83).

В зависимости от того, в каком направлении планирует двигаться «Анахайм» в ближайшие годы, имеет смысл рассмотреть вариант с продажей Гибсона. Это может дать новый старт, необходимый как игроку, так и команде с целью раскрыть свой потенциал на полную.

Картер Харт, вратарь, «Филадельфия»

Картер Харт globallookpress.com

Еще в начале июня в «Филадельфии» активно обсуждался вопрос об обмене Харта. Более того, казалось, что переход может произойти в любую минуту, пока внезапно на этом все не затихло.

Вполне возможно, что у генерального директора Дэнни Бриера была в разработке понравившаяся ему потенциальная сделка, которая просто не дошла до финиша. Дьявол, как говорится, кроется в мелочах. Но прошлая неудача не должна сдерживать «Флайерз» в вопросе рассмотрения еще одной опции с участием Харта в начале нового сезона.

25-летний вратарь станет свободным агентом в июле (с правом арбитража), когда истечет срок его трехлетнего соглашения на сумму $11.937 млн. Квалификационное предложение Харта будет составлять вполне разумные $4.479 млн. Да и игру вратаря можно оценить по достоинству — в прошлом сезоне он выдал результат 22-23-1 при проценте спасений .907 и среднем показателе пропущенных 2.94, выступая за слабый клуб. Вполне вероятно, что данные Харта улучшатся, если он будет представлять более авторитетный состав. Это может превратить его в предмет торговли, который при правильной цене подтолкнет Бриера к заключению новой сделки по Харту.

Трэвис Конекни, правый вингер, «Филадельфия»

Трэвис Конекни globallookpress.com

Это не первое межсезонье, когда фамилия Конекни всплывает при обсуждении обменов. И на то есть причины.

У форварда «Флайерз» осталось два сезона до окончания шестилетнего контракта на $33 млн. Учитывая, что «Филадельфия» погружена в перестройку, Бриер не скрывал, что практически все игроки могут быть проданы за надлежащее вознаграждение, их приоритетом является привлечение нового поколения талантов, набранных и развитых в системе «Флайерз». Это оставляет меньше места в долгосрочной перспективе для игроков вроде Конекни, особенно для тех, кто претендует на жирные контракты в статусе свободных агентов.

Поэтому «Филадельфии» стоит прислушаться к любым предложениям по Конекни. 26-летний хоккеист способен играть как в первом, так и во втором звене и вносить существенный вклад в работу спецбригад, прекрасно вписываясь в состав. Трэвис забил 31 гол и набрал суммарно 60 очков в 60 матчах, и эти показатели способны резко вырасти, если он будет окружен должной поддержкой.

Если «Филадельфия» сможет извлечь какую-то существенную выгоду, например, высокий выбор на драфте или талантливого проспекта, то обмен игрока в команду, которой сейчас нужна глубина («Сент-Луис»? «Бостон» или даже «Каролина?»), будет не самой плохой идеей.

Марк Шайфли, центральный нападающий, «Виннипег»

Марк Шайфли globallookpress.com

Еще одна головная боль, с которой придется иметь дело Чевелдаеффу.

Как и Хеллебайк, Шайфли находится на финишной прямой своего восьмилетнего контракта на сумму $49 млн, и в июле его ожидает статус ограниченно свободного агента. И в прошлом форвард публично задавал вопросы о том, в каком направлении движется «Виннипег» и будет ли это борьба за Кубок. Если Шайфли не намерен оставаться в «Джетс», то Чевелдаеффу следует изучить варианты тех, кто проявляет интерес к его услугам. Однако в отличие от Хеллебайка, у Шайфли модифицированная no-trade-клаузула. Это способно усложнить переход, хотя и не сделает его совсем невозможным.

Может ли Шайфли стать хорошим вариантом для команды, ищущей усиления для успешной кампании в новом сезоне? Определенно. 30-летний игрок остается весьма результативным центровым, забив в прошлом сезоне 42 гола и набрав 68 очков в 81 матче. Но на пути Шайфли может встать его зарплата, превышающая $6 млн. Это большая цифра для некоторых кандидатов, испытывающих дефицит средств.

Но может же команда вроде «Бостона», потерявшая Патриса Бержерона и Давида Крейчи увидеть в Шайфли решение проблемы нехватки игроков передней линии? Это заманчивая перспектива.

Сделки на обоюдовыгодных условиях

Ноа Ханифин, защитник, «Калгари»

Ноа Ханифин globallookpress.com

Маловероятно, что Ханифин задержится в «Калгари», когда в июле истечет срок его шестилетнего контракта стоимостью $29.7 млн. Это обстоятельство должно как можно скорее подтолкнуть гендиректора Крейга Конроя переместить его вверх по списку сделок.

26-летний игрок уже является защитником основного звена, который только сейчас выходит на пик своей карьеры. В прошлом сезоне Ханифин забил 7 голов и набрал 38 очков в 81 матче, и, учитывая его навыки, он, скорее всего, идеально впишется в любую команду.

Вопрос заключается в том, какую компенсацию может получить «Калгари». Да, «Флеймз» не хотят, чтобы кто-то ушел из команды бесплатно, но они также не желали бы продешевить с игроком. Возможно, после начала подготовительной кампании, когда вероятные травмы начнут идти по нарастающей, команды будут более открыты к продуктивному диалогу по приобретению хоккеиста такого класса. «Калгари» может проявить терпение, однако и самому Конрою нужно стать благоразумнее и согласиться на достойное предложение, если такое появится.

Элиас Линдхольм, центральный нападающий, «Калгари»

Элиас Линдхольм globallookpress.com

Хорошо бы «Калгари» избежать повторения с Линдхольмом ситуации, подобной той, что была с Джонни Гордо.

Два года назад «Флеймз» потеряли ведущего форварда за бесценок. Теперь Линдхольм — лучший центровой клуба — доигрывает последний сезон своего шестилетнего контракта на сумму $29.1 млн. И неясно, намерен ли он переподписывать соглашение с «Калгари». Конрой назвал сохранение 28-летнего игрока приоритетной задачей, но будет ли Линдхольм так же настроен остаться, ведь он приближается к статусу неограниченного свободного агента? Это (еще одна) рискованная авантюра для «Флеймз».

Если у «Калгари» возникнет подозрение, что Линдхольм не видит себя в составе команды в долгосрочной перспективе, то его максимальная трансферная стоимость должна стать новым приоритетом. Для этого потребуется сначала обменять игрока подобного Ханифину, чтобы немного разгрузить финансовую ведомость (в настоящий момент у «Флеймз» дефицит капитала). Это сложно, но вполне достижимо.

Одно можно сказать точно: на Линдхольма будет высокий спрос в свободном агентстве. Недавно он провел свою лучшую в карьере кампанию, в сезоне 2021/22 (42 гола и 82 очка в 82 матчах), и способен помочь как в игре с численным преимуществом, так и в меньшинстве.

«Флеймз», возможно, и не хотели бы его обменивать, но Конрой должен действовать стратегически, если вероятность того, что Линдхольм готов уйти в качестве свободного агента, более чем высока.

Бретт Пеше, защитник, «Каролина»

Бретт Пеше globallookpress.com

В «Каролине» уже давно ведутся разговоры о том, что Пеше будет продан, если не удастся договориться о новом соглашении до начала предстоящего сезона. В настоящее время у защитника «Харрикейнз» заканчивается шестой и последний год контракта на сумму $24.15 млн (который включает в себя запрет на продажу 15 командам), и «Каролина» хочет знать, планирует ли Пеше переподписывать соглашение.

«Харрикейнз» укрепили свою оборонительную линию, заполучив Дмитрия Орлова в качестве свободного агента, это, бесспорно, изменит роль Пеше осенью и в дальнейшем. В июле стоимость 28-летнего правого защитника на открытом рынке может возрасти. И тогда Пеше будет иметь карт-бланш в плане изучения других вариантов.

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Что же будет делать «Каролина» с уменьшающимся шансом получить прибыль от возможного обмена Пеше? Это сложный вопрос. Вышедшие в финал Востока «Харрикейнз» явно хотят повторить и улучшить свой результат в сезоне 2023/24. Пеше готов в этом помочь. Стоит ли терять игрока за бесценок в июле ради сохранения его в качестве краткосрочного актива сейчас? В конце концов, это надежный защитник, который год назад забил 5 голов и набрал 30 очков в 82 матчах. Но, конечно, Пеше также имеет определенное слово в том, куда он будет обменен.

Так или иначе, Пеше может повлиять на будущее «Каролины» как внутри команды, так и за ее пределами.