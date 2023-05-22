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    Венгрия проиграла Австрии и покинула элитный дивизион

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023
    В матче группового этапа чемпионата мира сборная Австрии по буллитам одолела национальную команду Венгрии со счетом 4:3.

    сборная Венгрии
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    сборная Венгрии

    Победный заброшенный буллит на счету Доминика Хайнриха.

    ЧМ-2023. Группа А
    Австрия — Венгрия — 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Шофрон — 3 (Эрдей, Барталис), 8:25 — 0:1. Росси — 1 (бол.), 12:45 — 1:1. Шофрон — 4 (бол., Шебек, Штипшиц), 19:21 — 1:2. Д. Хорват — 1 (Папп, Г. Надь), 24:11 — 1:3. Стронг — 1 (М. Хубер, Майер), 26:43 — 2:3. Хаудум — 2 (бол., Цвергер, Райнбагер), 37:09 — 3:3Победный буллит: ХайнрихВратари: Штаркбаум — БалижШтраф: 4 — 6Броски: 33 (9+11+10+3) — 18 (8+4+5+1)

    Таким образом, из-за этого поражения сборная Венгрии покинула элитный дивизион.

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