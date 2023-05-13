Франция в овертайме одолела Австрию на ЧМ-2023

В матче группы А чемпионата мира по хоккею сборная Франции в овертайме обыграла Австрию со счетом 2:1.

На голы Тима Бозона и Саши Трея гости ответили точным ударом Томаса Раффла.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A Франция — Австрия — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Голы: Т. Бозон — 1 (бол., Клеро, Шакиашвили), 19:29 — 1:0. Раффль — 1 (бол., Шнайдер, Росси), 46:56 — 1:1. Шакиашвили — 1 (бол., Т. Бозон, Бертран), 60:39 — 2:1Вратари: Илонен — КиккертШтраф: 14 — 10Броски: 28 (12+8+6+2) — 28 (6+10+12+0)

Следующий матч французы сыграют со сборной Дании 14 мая. Австрийцы встретится со шведами также 14 мая.