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    Франция в овертайме одолела Австрию на ЧМ-2023

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Франции
    В матче группы А чемпионата мира по хоккею сборная Франции в овертайме обыграла Австрию со счетом 2:1.

    сборная Франции
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    сборная Франции

    На голы Тима Бозона и Саши Трея гости ответили точным ударом Томаса Раффла.

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа A
    Франция — Австрия — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Т. Бозон — 1 (бол., Клеро, Шакиашвили), 19:29 — 1:0. Раффль — 1 (бол., Шнайдер, Росси), 46:56 — 1:1. Шакиашвили — 1 (бол., Т. Бозон, Бертран), 60:39 — 2:1Вратари: Илонен — КиккертШтраф: 14 — 10Броски: 28 (12+8+6+2) — 28 (6+10+12+0)

    Следующий матч французы сыграют со сборной Дании 14 мая. Австрийцы встретится со шведами также 14 мая.

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