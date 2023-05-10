Ноунейм-Канада, безликая сборная США и мощная Финляндия. Каким получится ЧМ по хоккею?

Финляндия — фаворит?
Кажется, да. В команду Юкки Ялонена верят и букмекеры, и по составу она объективно сильнее даже премиум-сборных из Северной Америки. Свой четвертый за 4 года финал финны будут выкусывать с комбо из разрывных хоккеистов Европы и молодых амбассадоров НХЛ.
На итоговый выбор коуча со знаком «+» повлияли ранние вылеты «Колорадо» и «Рейнджерс» из Кубка Стэнли, благодаря чему на чемпионате мира собираются зажечь Каапо Какко, набравший в 89 играх сезона 42 очка (19+23), и форвард-убийца Микко Рантанен, который в 89 матчах примагнитил 115 очков (62+53).
В любой момент энхаэловцев подменят или затащат синхронно представители европейского класса. В частности, бомбардир «Лозанны» Антти Суомела (39+33) или нападающий клуба «Биль» Йере Саллинен (23+23), а может, и Теему Хартикайнен (39+16) станет одними из главных хедлайнеров в атаке.
Все хорошо у Финляндии и в обороне. Самый молодой защитник — 24-летний Николас Матинпало из команды «Эссят». Остальные — опытные возрастные решалы, многие из которых валили Канаду и на ЧМ в прошлом году.
На что рассчитывает Канада?
Канада презентовала окончательный состав одной из последних — на следующий день после того, как это сделали Штаты. Почти все ребята в ростере Андре Туриньи найдены в НХЛ. Но едва ли они являются звездами в своих клубах и представляют собой оружие массового поражения на грядущем чемпионате мира.
Однако и в предыдущие годы Канаде не мешало отсутствие устрашающих фамилий в предматчевых протоколах. На что же можно надеяться сборной, где на роль главных забивал претендуют Тайлер Тоффоли, Скотт Лоутон или Джек Куинн? Вероятно, на силовой хоккей.
Единоборства и силовые приемы станут главной киллер-фичей текущей вариации сборной Канады. На этот турнир Туриньи везет вышибал вроде 104-килограммового защитника «Ванкувера» Тайлера Майерса, бульдозероподобного бомбардира Лосона Крузе или гиганта Милана Лучича. Такие глыбы готовы физически мочить соперников. В общем, заниматься тем, чем привыкли в НХЛ.
Неопытная команда США
Ставить на колени Европу едут студенты из США. Сразу 8 представителей итогового состава являются игроками NCAA. Правда, некоторые успели получить немного игрового времени в конце сезона НХЛ.
Среди таких и форвард Андерс Бьорк, сумевший набрать 25 очков в составе «Рочестера» и провести 13 матчей за «Чикаго», и Дрю О'Коннор, откатавший 20 игр за «Уилкс-Берри» и 46 за «Питтсбург», и Ти Джей Тайнэн, который в составе «Онтарио Рейн» из АХЛ успел скосить 82 очка в 74 встречах (8+74).
Американскую молодежь дополнит лишь небольшая компания коллег постарше, включая 35-летнего форварда «Питтсбурга» Ника Бонино, который на закате карьеры решил урвать мировое золото. Предстоящий турнир молодежь Дэвида Куинна под присмотром дедов готова разрывать благодаря физике, скорости и персональным навыкам. Но с составом, которому явно не хватает опыта больших соревнований, США вряд ли планируют претендовать на что-то серьезное.
Швеция поборется за золото?
Вполне вероятный расклад, учитывая, как команда Сэма Халлама провела Евротур, в котором одержала победу. На текущий турнир Швеция мчит с максимально многополярным составом, где присутствуют и молодые звезды, и проверенные временем старички. Бесспорно, мэйн-стар в ростере скандинавов — Александер Нюлендер, который подрезал 50 очков в составе «Уилкс-Берри» и успел отбомбить 9 матчей за «Питтсбург».
Гарантировано в Швеции готовы сверкнуть юнцы из «Детройта» Юнатан Берггрен и Лукас Рэймонд, повидавший жизнь представитель «Берна» Оскар Линдберг, проведший неплохой сезон в составе «ХВ71» Андре Петерссон (21+21). Но главная сила шведской сборной — традиционно защита.
Оборонительную линию коуч насытил тотальным опытом. Младше 28 лет среди шведских защитников нет никого. При этом среди энхаэловцев красуется только один игрок — Расмус Сандин. Все остальные — это лучшие мастера чемпионата Швеции + Хенрик Томмернес, представляющий швейцарскую лигу.
После прошлогоднего ЧМ сборная заметно апгрейднулась, но сохранила лидеров. В 2022 Швеция срезалась на стадии 1/4, а сейчас способна пройти по дистанции дольше.
Как высоко взлетит Чехия?
Минимум к матчу за бронзу может допрыгнуть. В прошлом году Чехия дошла до игры за третье место, где раздробила на мелкие осколки США — 8:4. Хет-трик в той встрече ввалил Давид Пастрняк, который на ЧМ-2023 не едет. Зато в ростер команды Кари Ялонена попали другие топ-форварды. Среди них Доминик Кубалик из «Детройта», Филип Хытил из «Рейнджерс» и Иржи Шмейкал, который выдал хороший сезон за «Оскарсхамн» (24+21).
За счет сильной атаки и сбалансированной обороны из чешских клубов эта сборная проведет крутой групповой раунд и продержится в плей-офф как можно дольше. Борьба за золото, скорее всего, слишком жирно, но повторить путь ЧМ-2022 — адекватный челлендж.
Кто круче из компании андердогов?
Условный Казахстан, Словения, Франция или Австрия — это по умолчанию бесперебойные поставщики очков для фаворитов. Но моментами какой-нибудь представитель списка лузеров способен выдать неплохой перфоманс, подарив тем самым пару сенсаций. Кажется, на текущем турнире внушительнее других андердогов выглядит Словакия.
От того состава, который брал бронзу на Олимпиаде-2022 не осталось почти никого. Нападающий Петер Цегларик является редким исключением. В текущем сезоне страйкер провел 38 игр в Национальной лиге Швейцарии (6+18) и успел оттарабанить 14 матчей за «Лександ» в «Элитсериен» (3+2). К тем, кто дрался за бронзу в Пекине, относится и принадлежащий «Анахайму» Павол Регенда, который в ростере «Сан-Диего Галлс» откатал 50 встреч (13+12).
Вместе с Петером и Паволом Словакию на ЧМ-2023 представят Милош Келемен, успевший поиграть и за «Аризону», и за «Тусон Роудраннерс», где набрал 31 очко в 62 встречах АХЛ (15+16), Мартин Хромяк из «Онтарио» (15+14), Роберт Лантоши и Марио Лунтер — форварды «Млады-Болеслав», которая сыграла в 1/8 финала Экстралиги. Да, состав далек от убойного, но с ним словаки могут знатно порезвиться, завалив какого-нибудь топа и выйдя в плей-офф.