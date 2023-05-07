Безвольный вылет «Рейнджерс», атомная «Флорида», разрывной «Сиэтл»

На прошлой неделе в Кубке Стэнли «Рейнджерс» получили отпускные, а четвертьфиналисты успели провести несколько матчей. Для одних новый этап начался идеально, другие катают упорные серии. Обо всем этом говорим в обзоре LiveSport.Ru.

«Рейнджерс» сошли с дистанции

Игорь Шестеркин и Акира Шмид «Рейнджерс»

Киношные улицы Манхэттена во мраке. «Рейнджерс», претендовавшие на долгосрочную плей-офф кампанию, выдали бездарную серию с «Нью-Джерси» и сорвались с крюка Кубка Стэнли по итогам семи матчей — 3:4.

Почему же серия бездарная, если ее дотащили до семи раундов? Ну хотя бы потому что после двух мегапобед в «Пруденшал Центре» на старте «Рейнджерс» безвольно откатали две встречи дома, а в Ньюарке дважды устроились на 0:4.

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Причем последние 0:4 раздробили ньюйоркцев в заключительном матче. За трухлявую игру в раунде, который переформатировался в мини-финал, команда Жерара Галлана заслуженно была наказана. Бесхарактерность в плей-офф — это автоматическая виза на территорию отдыха от хоккея.

Артемий Панарин «Рейнджерс»

Не зарешал за «Рейнджерс» их суперсостав, в котором зажигают опытные ребята и звезды, готовые в обычное время мочить всех в режиме убийц. Но в Кубке Стэнли убийцы превратились в плюшевые мишени. По ним «Девилз» не промахнулись. Что уж говорить, если Крис Крайдер и Адам Фокс остались самыми продуктивными хоккеистами в ростере.

Мика Зибанежад, Артемий Панарин, Владимир Тарасенко или молодой Каапо Какко исчезли с радаров хайлайтов, а вытаскивать матчи сольно трудами Игоря Шестеркина — по умолчанию провальная авантюра. Итог — ранний отлет, свалка медийного хейта в адрес лидеров и отставка коуча по обоюдному согласию.

Обмен ударами «Вегаса» и «Эдмонтона»

«Вегас» в первом матче серии Твиттер «Вегаса»

Пока серия «Вегаса» и «Эдмонтона» — это серия имени Леона Драйзайтля, который в двух матчах ввалил шесть голов. При этом покер 27-летнего бомбардира в игре 4 мая не принес «Ойлерз» победу. Вот в этом весь сок и драма НХЛ — ты насыпал лидеру Запада четверочку, а он тебя все равно рвет на своей территории. В тот вечер «Голден Найтс» вонзили шесть шайб и одержали верх — 6:4.

Отложим на время ядерную статистику Драйзайтля и его 17 очков в плей-офф (13+4), и вспомним, что одним из марвеловских героев в ростере «Вегаса» в первой игре стал Иван Барбашев. Россиянин забил дважды.

Первая его шайба — на 4-й минуте стартовых двадцати — встряхнула хозяев, которые пропустили минутой ранее, а вторая стала отправной точкой в победном спринте. Она позволила «Голден Найтс» снова выйти вперед. И больше свою фору они не рушили. Помимо Барбашева, который наскреб в Кубке Стэнли 6 очков (4+2), за «Вегас» забивали Майкл Амадио, Марк Стоун, Чандлер Стивенсон и Джек Айкел.

Чтобы вонзить «Эдмонтону» шесть голов, «Вегас» использовал 34 попытки — столько раз команда Брюса Кэссиди пробила в створ, а реализация бросков была поднята к солидным 17.65%. Неплохо по этому компоненту провели встречу и канадцы, но их процент оказался чуть ниже — 14.81%, а сами они — менее фартовыми.

Леон Драйзайтль Твиттер «Эдмонтона»

На фоне такой мясорубки странно было наблюдать, как во втором матче на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас» уничтожают в одну калитку. Вторую встречу влегкую забрал «Эдмонтон» (5:1), а в серии восстановился баланс равновесия — 1:1.

На 4 шайбы «Ойлерз» усадили «Голден Найтс» уже в первом периоде. Дважды забил стальной Драйзайтль, еще один гол втиснул Эван Бушар, а позже — Коннор Макдэвид, который также оформил дубль. В джерси «Вегаса» отличился Барбашев, но случилось это при безнадежных 0:5 в третьем периоде.

Заряд батареи «Нью-Джерси» еще не на нуле

«Каролина» — «Нью-Джерси» Твиттер «Нью-Джерси»

В первом с 2012 года четвертьфинале Кубка Стэнли «Нью-Джерси» рисует концепт-версию реанимирования по примеру серии с «Рейнджерс». Точно так «Девилз» по-крупному отлетели в двух первых матчах, после чего начали подавать признаки жизни, да еще и какие.

Описывать игру «Джерси» в предыдущих встречах — это попытки поймать воздух. Ее просто не было. Вратарь-открытие плей-офф Акира Шмид перестал ловить все подряд, а сами «Девилз» вонзили две шайбы в двух встречах, причем в моменты, когда это ничего не решало.

Настолько желейно команда Линди Раффа выглядела до высадки в «Пруденшал Центре», где 7 мая порвала «Каролину» с астрономическим для себя счетом — 8:4.

Наконец-то в составе «Нью-Джерси» заговорили лидеры, молчавшие ранее. Крутой вечер провел Джек Хьюз, который, играя во втором звене, вонзил две шайбы и еще пару раз выточил результативные передачи. Гол + пас скомбинировали Нико Хишер и Ондржей Палат, хет-трик из ассистов смоделировал Доусон Мерсер.

К первой минуте второго периода «Нью-Джерси» стирал в пыль «Каролину» с гандикапом в четыре шайбы и даже вынудил «Харрикейнз» менять вратаря. Свой шанс получил Петр Кочетков, который также пропустил четырежды.

По ходу матча «Девилз» выдали реализацию премиум-класса. Из 34 бросков в створ линию пересекли 23.53%. А голы «Харрикейнз», несмотря на то что их было четыре, не могли кардинально повлиять на игру. «Нью-Джерси» не подпускал к себе соперника на дистанцию ближе 3-х шайб.

«Флорида» намертво вцепилась в шею «Торонто»

Аарон Экбла Твиттер «Флориды»

«Флорида» — это шок-контент текущего четвертьфинала. Конечно, пятилетку за четыре года она не выполнит, а вот закончить серию раньше остальных — вполне преодолимый челлендж, учитывая, что в раунде с «Торонто» для «Пантерз» все складывается суперудачно. После трех драйвовых концертов команда Пола Мориса уничтожает «Лифс» со счетом 3:0.

Матчи в Канаде — 4:2, 3:2 — это матчи мастерского терпения, хищного выжидания и перфоманса Сергея Бобровского. В обеих играх на «Скотиабанк Арене» российский вратарь за обе щеки затрескал по 35+ бросков в створ своих ворот, отразив в среднем 94% всего, что придумали хоккеисты «Лифс».

И только на родной «FLA Live Арене» сэйвить пришлось меньше — 22 спасения при 24 ударах (91.67%). Но и матч в Санрайзе оказался беднейшим в плане результативности за весь раунд. «Флорида» выкусила победу в овертайме — 3:2 ОТ. В очередной раз «Пантерз» достали из кармана морально-волевые, так как дважды по ходу встречи они отлетали. Правда, всего в одну шайбу.

В процессе отыгрыша не было никакой драмы с голами в последние мгновения третьего периода. Не все же НХЛ снимать голливудские триллеры… Счет 2:2 был слеплен к 12-й минуте вторых двадцати. А в овертайме канадцев уложил Сэм Рейнхарт.

«Сиэтл» серьезно взялся за «Даллас»

«Сиэтл» — «Даллас» Твиттер «Сиэтла»

Помимо упомянутого выше покера Драйзайтля, четыре шайбы в одном матче на прошлой неделе ввалил 38-летний форвард «Далласа» Джо Павелски. Так «Старз» и «Кракен» начали свой плей-офф раунд, в котором первую игру затащили гости из штата Вашингтон — 5:4 ОТ. Еще один случай, когда покер не стал гарантом победы.

За лютой бойней в первой игре последовала победа «Далласа» во второй — 4:2. Для «Старз» там все происходило буднично. Техасцы добились преимущества в два гола и положили гостей в третьем периоде. Минимум интриги и шансов на камбэк «Кракена».

На «Клаймат Пледж Арену» соперники высадились при 1:1. И на фоне двух упорных матчей нельзя было вообразить, что «Сиэтл» решится устроить «Далласу» публичную казнь в игре, где все начиналось спокойно, а закончилось сносом под ноль — 7:2.

Мэттью Бенирс Твиттер «Сиэтла»

В первом периоде команды на двоих нанесли 14 бросков в створ и больше ничем не запомнились. Ни голов, ни удалений, ни стычек. Только нули перед перерывом. Сорвался с цепи «Сиэтл» во второй двадцатиминутке.

В первой ее половине он забросил четыре шайбы, на которые «Даллас» в шоковом состоянии ответил одной, но чуть позже. И даже при 4:1 «Кракен» не остановился. За 40 секунд до сирены он вонзил еще один гол.

За 20 минут игрового времени команда Дэйва Хэкстола пробила в створ ворот всего 7 раз. Реализация бросков подскочила к межгалактическим 71.43%. По шайбе вмазали Джордан Эберле, Александр Веннберг, Карсон Сауси, Мэттью Бенирс и Ээли Толванен.

Потеряв много крови, «Даллас» произвел замену вратаря, а спустя пару минут достал из своих ворот еще одну шайбу. Получили ее «Старз» в меньшинстве. Забил Янни Гурд. А подытожил позор гостей Джастин Шульц за 2.5 минуты до конца матча. Второй раз «Сиэтл» повел в серии — 2:1. И кто знает, на что он решится еще в одной домашней игре.