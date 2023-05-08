Главный тренер «Торонто» прокомментировал травму Самсонова

Российский голкипер «Торонто»получил травму в третьем матче четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:2 ОТ).

После окончания встречи главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал травму российского голкипера. «У меня нет информации по Самсонову. Но Джозеф Уолл сыграл великолепно, мы убедились, что он полностью готов», — сказал после матча Киф.

Напомним, 26-летний россиянин был заменен на 21-й минуте после того, как получил травму в столкновении с защитником «Мэйпл Ливз» Люком Шенном. Вместо него вышел Джозеф Уолл, который пропустил две шайбы.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 11 мая.