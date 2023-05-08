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    Главный тренер «Торонто» прокомментировал травму Самсонова

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    Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов получил травму в третьем матче четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:2 ОТ).

    Илья Самсонов
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    Илья Самсонов

    После окончания встречи главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал травму российского голкипера. «У меня нет информации по Самсонову. Но Джозеф Уолл сыграл великолепно, мы убедились, что он полностью готов», — сказал после матча Киф.

    Напомним, 26-летний россиянин был заменен на 21-й минуте после того, как получил травму в столкновении с защитником «Мэйпл Ливз» Люком Шенном. Вместо него вышел Джозеф Уолл, который пропустил две шайбы.

    Счет в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 11 мая.

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