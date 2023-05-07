Кубок Стэнли. «Вегас» крупно проиграл «Эдмонтону»

«Вегас» — «Эдмонтон» 1:5

В составе победителей по две шайбы забросили Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Еще один гол на счету Эвана Бушара. Нападающий Клим Костин очков не набрал.

У хозяев льда отличился Иван Барбашев.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч «Вегас» — «Эдмонтон» — 1:5 (0:4, 0:1, 1:0) Голы: Драйзайтль — 12 (бол., Хаймэн, Макдэвид), 2:21 — 0:1. Бушар — 3 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 7:01 — 0:2. Макдэвид — 4 (мен.), 11:11 — 0:3. Драйзайтль — 13 (Ямамото, Хаймэн), 16:17 — 0:4. Макдэвид — 5 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 31:43 — 0:5. Барбашев — 4 (Стоун), 41:36 — 1:5Вратари: Броссуа (Хилл, 40:00) — СкиннерШтраф: 70-54Броски: 31 (4+13+14) — 36 (19+13+4)Счет серии: 1-1

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч противостояния состоится 9 мая.