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    Галлан: Я никогда не забуду работу с «Рейнджерс»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Канадский специалист Жерар Галлан прокомментировал уход с поста главного тренера «Рейнджерс».

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    «Я хотел бы поблагодарить владельца клуба и команду за предоставленную мне возможность быть главным тренером в последние два сезона. Я никогда не забуду опыт работы над франшизой с такой богатой историей и невероятно страстной фанатской базой.

    После разговоров с моей семьей и генменеджером стало ясно, что это было правильное решение как для меня, так и для Рейнджерс», — приводит слова Галлана пресс-служба клуба.

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    • Напомним, накануне «Рейнджерс» сообщили об уходе Галлана. 59-летний специалист возглавлял клуб из Нью-Йорка с 2021 года.

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