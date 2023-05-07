«Рейнджерс» уволили главного тренера

«Рейнджерс» на своем сайте объявили об увольнении главного тренера Жерара Галлана.

59-летний специалист возглавлял клуб из Нью-Йорка с 2021 года.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Жерара за его работу и приверженность "Рейнджерс" во время его пребывания на посту главного тренера. Я очень уважаю его как тренера и человека и искренне ценю все, что он делал для нас его последние два сезона», — сказал генменеджер клуба Крис Друри.

В текущем сезоне «Рейнджерс» вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии.

Напомним, за «Рейнджерс» выступают российские хоккеисты Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Владимир Тарасенко.