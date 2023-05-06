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    НХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Бостон Брюинз Сиэтл Кракен Нью-Джерси Дэвилз
    Национальной хоккейная лига (НХЛ) назвала трех претендентов на звание лучшему тренеру сезона.

    Джим Монтгомери
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    Джим Монтгомери

    В список номинантов попали Дэйв Хэкстол («Сиэтл»), Джим Монтгомери («Бостон») и Линди Рафф («Нью-Джерси»).

    «Стэтл» под руководством Хэкстола вышел в плей-офф во втором сезоне в своей истории и набрал 100 очков в регулярном чемпионате.

    «Бостон» Монтгомери стал обладателем Президентского кубка, установив новые рекорды лиги по победам (65) и набранным очкам (135) в регулярном сезоне.

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    • «Нью-Джерси» под руководством Раффа вышел в плей-офф впервые с 2018 года, а также набрал 112 очков (рекорд франшизы) в регулярке.

    Приз вручается лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

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