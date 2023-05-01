Долгожданный четвертьфинал для «Торонто», позор «Бостона», вылет «Колорадо»

На прошлой неделе в Кубке Стэнли были определены семь участников четвертьфинала из восьми. В некоторых парах все закончилось быстро и предсказуемо, а в некоторых были сенсации. Говорим обо всем произошедшем на LiveSport.Ru.

«Торонто» стал палачом экс-финалиста

Победный гол «Торонто» в четвертом матче Твиттер «Торонто»

Сине-белая часть провинции Онтарио шумит и гуляет без паузы на сон. Впервые с 2004 года «Торонто» преодолел начальный рубеж плей-офф Кубка Стэнли и покончил с тем самым проклятием ранних стадий и провальных квалификаций. Помогла «Тампа-Бэй» и ее далекая от идеала форма, которая разрушала «Лайтнинг» в течение шести матчей.

Бесспорно, на прошлой неделе самой бесшабашной оказалась встреча 25 апреля, в которой «Торонто» презентовал кинг-сайз камбэк, отыграв отставание в три шайбы за 10 минут до конца третьего периода. Дубль ввалил Остон Мэттьюс, а морально оглушил «Тампу» Морган Райлли. Казнил же хозяев «Амали Арены» Александр Керфут в овертайме — 5:4 ОТ.

После бездарной встречи дома команда Джона Купера вплотную приблизилась к списку лузеров, но в Канаде смогла победить — 4:2. Как оказалось позже, этот матч лишь отсрочил вылет, а «Лифс» были слишком заряжены на ставшую параноидальной идею пройти в 1/4.

Воскресная игра в результативном плане оказалась самой тухлой. «Торонто» взял верх в овертайме — 2:1 ОТ. И снова на успех «Лифс» повлиял Мэттьюс. Он забил гол и уже набрал 9 очков (5+4). Еще одним хедлайнером последней встречи оказался Илья Самсонов. За три периода российский кипер отразил 31 бросок и выдал персонально лучший процент спасений в данном плей-офф — 96.88%.

«Вегас» легко разобрался с «Виннипегом»

«Вегас» в пятом матче Твиттер «Вегаса»

Если представленная выше серия — это экшен, в котором события могли качнуться в любую сторону, то в раунде «Вегаса» с «Виннипегом» все было кристально читаемо: «Голден Найтс» — сильнейшая банда Запада, «Джетс» — андердоги, претендовавшие на единичную сенсацию или две.

В итоге их серия продлилась пять матчей. На прошлой неделе соперники откатали два. Ключевой оказалась игра в «Канада Лайф Центре», где «Вегас» добился волевой победы (4:2) с голом Ивана Барбашева. Без шансов «Голден Найтс» уничтожили соперников дома — 4:1.

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Так, после влета в дебютной встрече «Вегас» оформил четыре подряд победы. В каждом матче он вонзил по 4+ шайбы и трижды грохнул слабого в основное время. При этом ни в одном плюсовом заходе команда Брюса Кэссиди не бросала в створ ворот меньше 30 раз. Очевидно, что «Виннипег» в данный момент — это максимально будничный соперник для одного из фаворитов Запада. Впереди его ждет челлендж повышенного уровня сложности.

«Каролина» не без труда прошла «Айлендерс»

Брент Бернс Твиттер «Каролины»

«Каролина» — «Айлендерс» — еще одна пара, где есть четкое разделение на сильного и слабого. Да, прошел сильный, но по ходу серии для «Харрикейнз» все складывалось на так радужно, как это отражено в итоговом протоколе.

В первом матче из двух на прошлой неделе и в пятом в серии «Каролина» допустила срезку на «PNC-арене» — 2:3. Домашний раунд 26 апреля команда Рода Бриндамора могла бы назвать филиалом невезения, ведь по ходу той игры она пробила в створ ворот 36 раз при 22 попытках соперника, еще 19 бросков ушли мимо.

Продержать «Айлендерс» в текущем розыгрыше плей-офф дольше сумел Илья Сорокин. Его 34 сэйвов (94.44%) хватило для жизненно необходимой победы в гостях. Но в Нью-Йорке все вернулось в норму: фаворит добил андердога, при этом опять с проблемами в лайве. По ходу матча «Кейнс» нужно было камбэчить и валить «Айлс» в овертайме — 2:1 ОТ.

«Даллас» уверенно снес «Миннесоту»

Тайлер Сегин Твиттер «Далласа»

В минувшую семидневку влезли два матча между «Далласом» и «Миннесотой». Возобновилось это противостояние после диких 2:2 неделей ранее. Но 26 и 29 апреля сольным хедлайнером серии стал техасский клуб, который оформил две крупные победы — 4:0, 4:1. Если говорить о первой игре, прошедшей в «Американ Эйрлайнс Центре», то в ней итоговый результат не очень корректно отражает суть произошедшего.

В том матче «Старз» даже уступили «Уайлд» по броскам в створ (25:27), но ядерная реализация (16%), ассистентский хет-трик Роопе Хинтца и фартовый вечер для вратаря Джейка Оттингера переформатировали встречу в уничтожение «Миннесоты», которой в очередной раз не помог Кирилл Капризов, набравший в плей-офф всего одно очко (1+0).

Не была близка «Минни» к успеху в заключительном матче. Свой гол Фредерик Годро воткнул на 12-й минуте третьего периода при 0:3, сам «Даллас» откатал сильный раунд, в котором переплюнул соперника по всем ключевым параметрам.

«Лос-Анджелес» не вывез серию «Эдмонтоном»

Коннор Макдэвид Твиттер «Эдмонтона»

Даже в заведомо проигрышном положении «Лос-Анджелес» не отказывался от своего стиля. Калифорнийцы катали матчи против более классного соперника в открытую и выдавали шоу, за которые пришла расплата в шестом заходе серии.

На прошлой неделе «Кингз» отлетели дважды, а общий минусовый цикл в Кубке Стэнли дошел до трех подряд матчей. В раунде в Канаде 26 апреля «Лос-Анджелес» слег по-крупному — 3:6. По ходу встречи команда Тодда Маклеллана почти мгновенно отдала фору «Ойлерз» в две шайбы и занималась лишь поиском возможностей для возвращения в игру. Но драмы не случилось. Счет 2:3 в лайве стал пределом гостей.

В разы сочнее «Кингз» отбомбили матч в родной Калифорнии 30-го числа. В нем «Лос-Анджелес» уступил с минимальной разницей — 4:5, причем также по ходу замеса спасал родину после быстро пропущенной шайбы.

Выйти из тени канадских супербомбардиров и стать первым номером всевозможных хайлайтов решил в той встрече Клим Костин. На «Crypto.com Арене» 23-летний россиянин ввалил соперникам два гола и сконструировал ассист. В Кубке Стэнли-2022/23 форвард «Ойлерз» накрутил в персональную стату 4 очка (3+1).

Праймовый «Бостон» не справился с «Флоридой»

«Бостон» — «Флорида». Седьмой матч серии Твиттер «Флориды»

Сенсацией 1/8 финала со знаком «минус» стал «Бостон», который провел королевский регулярный сезон, добился трех побед в четырех матчах с «Флоридой», а затем дичайше облажался, слив три подряд игры и захлопнув перед собой четвертьфинальную дверь.

По итогам семи матчей в следующий раунд мчит «Флорида». Команда, с трудом прошедшая кубковую квалификацию, на прошлой неделе дважды наказала «Бостон» на его территории. Во встрече 27 апреля «Пантерз» украли победу в овертайме (4:3 ОТ) благодаря крутому шоу Сергея Бобровского, который отразил 44 броска «Брюинз» (93.62%).

Можно сказать, что с супервечера российского кипера началось затухание фаворита. В Санрайзе «Флорида» шлепнула его в основное время, причем в относительно равной игре (7:5), а в заключительном раунде в «ТД Гарден» «Пантерз» снова обезглавили соперника в овертайме (4:3 ОТ).

По ходу последнего матча «Флорида» усадила «Брюинз» на 0:2. В одной из голевых атак поучаствовал даже Бобровский, вписавший в статистику не только 33 сэйва (91.67%), но и ассист. А ночным кошмаром фаворита стал защитник Брандом Монтор, который вмазал дубль, включая гол за минуту до финальной сирены, благодаря которому матч перенесся в овертайм. В дополнительном периоде «Бостон» перемололи за 8 минут. Победную шайбу впечатал Картер Верхаге.

«Сиэтл» пишет автобиографию

«Колорадо» — «Сиэтл» Твиттер «Сиэтла»

Далекая от идеала форма Маккиннона, глупейшие проблемы Биг Вэла и трухлявая оборона довели «Колорадо» до раннего вылета. По итогам семи матчей сильнее оказался «Сиэтл», который проводит дебютный плей-офф по-королевски.

В ушедшую в архивы семидневку влезли четыре очных матча, в трех из которых соперника сожрал «Кракен». К заключительной игре новичок НХЛ подходил на фоне влета 1:4 дома, а поездка в Денвер при 3:3 — не самый бодрый расклад. Но на «Болл Арене» «Сиэтл» вытащил раунд — 2:1. Во втором периоде две шайбы вонзил Оливер Бьоркстранд, который до этого в серии ограничился двумя результативными передачами.

Его пары голов хватило для победы в матче и победы в противостоянии, благодаря которому Кубок Стэнли сменит владельца. В таком безбашенном плей-офф едва ли кого-то удивит, если вдруг стажер НХЛ из штата «Вашингтон» устроит за него лютую борьбу.

«Рейнджерс» и «Нью-Джерси» не могут определить сильнейшего

Кевин Бехл Твиттер «Нью-Джерси»

Команды из соседних штатов остаются единственными, кто застрял в 1/8 финала. В шести матчах соперники урвали по три победы, а итоговый замес намечен на вторник, 2 мая. Состоится он в «Пруденшал Центре», где «Рейнджерс» добились двух побед на старте с одинаково крупным счетом — 5:1.

Если говорить о матчах прошлой недели, то их было три. «Нью-Джерси» удалось срубить соперников в «Сквер Гарден» (3:1) и уничтожить их на своем льду (4:0). Три подряд панча приблизили «Рейнджерс» к первому мини-финалу, который состоялся 30-го числа. Дома команда Жерара Галлана без права на ошибку загасила «Девилз» по-крупному (5:2).

Пока в ростере «рейнджеров» молчит Артемий Панарин, за что ему прилетает в соцсетях, Владимир Тарасенко пытается помочь вытащить клуб из затруднительной ситуации. В последнем матче форвард вонзил гол и выточил голевой пас, а суммарно в плей-офф скосил 4 очка (3+1).