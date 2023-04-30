Кубок Стэнли. «Торонто» и «Эдмонтон» пробились во второй раунд, «Рейнджерс» разгромили «Нью-Джерси»

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 1:2 ОТ

Таким образом, «Торонто» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли, где сыграет с победителем противостояния «Флорида» — «Бостон».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч «Тампа-Бэй» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Мэттьюс — 5 (Броди), 33:47 — 0:1. Стэмкос — 2 (Раддиш, Чирелли), 44:11 — 1:1. Таварес — 4 (Найз, Райлли), 64:36 — 1:2Вратари: Василевский — СамсоновШтраф: 4-4Броски: 32 (10+10+11+1) — 22 (7+10+4+1)Счет в серии: 2-4

В этой игре в составе победителей отличились Остон Мэттьюс и Джон Таварес. Голкипер Илья Самсонов отразил 31 бросок. У «Тампы» забил Стивен Стэмкос. Никита Кучеров и Михаил Сергачев завершили встречу без результативных действий. Вратарь Андрей Василевский отразил 20 бросков.

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 1:2 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 5:2

В составе победителей одну из шайб провел Владимир Тарасенко, на счету которого также один ассист. Артемий Панарин очков не набрал, голкипер Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 36.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Голы: Лазар — 1 (Бол, Сиверсон), 11:49 — 0:1. Крайдер — 6 (бол., Зибанежад, Фокс), 19:35 — 1:1. Зибанежад — 1 (Крайдер, Тарасенко), 30:10 — 2:1. Тарасенко — 3 (Крайдер, Фокс), 38:25 — 3:1. Гудроу — 1 (Веси), 47:23 — 4:1. Шнайдер — 1 (Миккола, Хытил), 52:28 — 5:1. Мерсер — 2 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 55:12 — 5:2Вратари: Шестеркин — Шмид (Ванечек, 52:28, 54:29 — 55:12, 55:29)Штраф: 16-18Броски: 29 (8+13+8) — 36 (11+8+17)Счет в серии: 3-3

Счет в серии сравнялся — 3-3. Решающий седьмой матч противостояния запланирован на 1 мая.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 5:2

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 4:5

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин оформил дубль. Также на его счету результативная передача. Также у «нефтяников» забивали Леон Драйзайтль, Кайлер Ямамото и Коннор Макдэвид.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 4:5 (1:2, 2:2, 1:1) Голы: Макдэвид — 3 (Бушар, Экхольм), 1:25 — 0:1. Дурзи — 1 (Фиала, Байфилд), 8:13 — 1:1. Костин — 2 (Маклеод, Дешарне), 12:12 — 1:2. Драйзайтль — 7 (бол., Макдэвид, Бушар), 24:06 — 1:3. Кемпе — 5 (бол., Фиала, Арвидссон), 26:36 — 2:3. Фиала — 1 (бол., Даути, Арвидссон), 28:16 — 3:3. Костин — 3 (Ямамото, Дешарне), 30:54 — 3:4. Дано — 2 (мен.), 47:46 — 4:4. Ямамото — 1 (Маклеод, Костин), 56:57 — 4:5Вратари: Корписало (58:23) — СкиннерШтраф: 4-6Броски: 44 (17+16+11) — 26 (11+8+7)Счет в серии: 2-4

«Эдмонтон» победил в серии со счетом 4-2 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Вегасом».