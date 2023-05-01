Кубок Стэнли. «Сиэтл» выбил действующего обладателя, а «Флорида» прошла «Бостон»

«Бостон» — «Флорида» 3:4 ОТ

Автором победной шайбы стал Картер Вераге. В составе победителей еще дважды забил Брэндон Монтур и одна шайба на счету Сэма Райнхарта. Голкипер Сергей Бобровский отразил 33 броска и сделал одну результативную передачу.

У хозяев льда отличились Давид Крейчи, Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк. Защитник Дмитрий Орлов сделал две голевые передачи.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Седьмой матч «Бостон» — «Флорида» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) Голы: Монтур — 4 (бол., Лунделл, Бобровский), 12:23 — 0:1. Райнхарт — 4 (Луостаринен, Лунделл), 21:14 — 0:2. Крейчи — 1 (бол., Орлов, Заха), 27:52 — 1:2. Бертуцци — 5 (бол., Орлов, Крейчи), 40:55 — 2:2. Пастрняк — 5 (Карло, Крейчи), 44:11 — 3:2. Монтур — 5 (Барков, Верхэге), 59:00 — 3:3. Верхэге — 2 (Беннетт, Ткачак), 68:35 — 3:4Вратари: Суэймен — БобровскийШтраф: 8-10Броски: 36 (9+13+9+5) — 31 (11+5+10+5)Счет в серии: 3-4

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла во второй раунд плей-офф, где встретится с «Торонто».

«Бостон» — «Флорида» 3:4 ОТ

«Колорадо» — «Сиэтл» 1:2

В составе победителей дважды забил Оливер Бьоркстранд. У хозяев льда забил Микко Рантанен. Голкипер Александр Георгиев отразил 25 бросков.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Седьмой матч «Колорадо» — «Сиэтл» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Голы: Бьоркстранд — 1 (Гурд, Ларссон), 23:24 — 0:1. Бьоркстранд — 2 (Толванен, Гурд), 27:22 — 0:2. Рантанен — 7 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 39:32 — 1:2Вратари: Георгиев (58:09) — ГрубауэрШтраф: 0-2Броски: 34 (16+12+6) — 27 (6+11+10)Счет в серии: 3-4

«Сиэтл» выиграл серию со счетом 4-3. В следующем раунде «Кракен» сыграют с «Далласом».

Напомним, что «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли.