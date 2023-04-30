Шестеркин — на шестом месте в истории «Рейнджерс» по количеству побед в плей-офф

«Рейнджерс» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли обыграли «Нью-Джерси» (5:2) и российский голкипер «синерубашечников»отразил 34 броска из 36.

Таким образом, 27-летний россиянин одержал 13 победу за карьеру в рамках Кубка Стэнли. Он вышел на шестое место в истории клуба, повторив результат Джона Ванбисбрука. Американец провел на 11 матчей больше.

Ближайшая цель для Шестеркина — результат Джона Дэвидсона (16). Рекорд принадлежит шведскому голкиперу Хенрику Лундквисту, у него 61 победа.

Напомним, что Шестеркин проводит второй полноценный плей-офф. В прошлом сезоне его команда дошла до финала Восточной конференции, где уступила «Тампе».

Счет в серии противостояния с «Нью-Джерси» равный — 3-3. Решающий седьмой матч противостояния запланирован на 1 мая.