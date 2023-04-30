Тренер «Торонто»: Я сильно горжусь этими ребятами и очень рад за болельщиков «Лифс»

Главный тренер «Торонто»поделился эмоциями от выхода «Мейпл Лифс» во второй раунд Кубка Стэнли.

Напомним, что в шестом матче с «Тампой» хоккеисты «Торонто» одержали победу со счетом 2:1 ОТ и выиграли серию 4-2.

«Невероятные эмоции… Я действительно только что понял тот факт, что это был долгий путь для многих наших парней. Они прошли через много разочарований, чтобы добраться до второго раунда.

И они заслужили ощутить эти невероятные чувства от победы. Я сильно горжусь этими ребятами и очень рад за болельщиков "Лифс", что они, наконец, увидят свою команду во втором раунде. Многое ещё впереди», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

«Торонто» впервые за 19 лет прошли первый раунд Кубка Стэнли. В последний раз «Мэйпл Лифс» играли в полуфинале конференции в 2004 году.