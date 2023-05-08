Кубок Стэнли. «Нью-Джерси» разгромил «Каролину», «Флорида» одолела «Торонто», «Сиэтл» забросил семь шайб «Далласу»

«Сиэтл» — «Даллас» 7:2

В составе победителей по два (1+1) очка набрали Джастин Шульц, Александер Веннберг, Мэтти Бенирс и Ээли Толванен.

У «Далласа» забивали Яни Хаканпяя и Мэйсон Марчмент, которому ассистировал российский нападающий Евгений Дадонов.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч «Сиэтл» — «Даллас» — 7:2 (0:0, 5:1, 2:1) Голы: Эберле — 4 (Картье, Бенайерс), 22:10 — 1:0. Веннберг — 2 (Шварц, Данн), 23:36 — 2:0. Соуси — 1 (Донато, Шульц), 26:30 — 3:0. Бенайерс — 2, 28:22 — 4:0. Марчмент — 3 (Дадонов), 32:40 — 4:1. Толванен — 2, 39:21 — 5:1. Гурд — 3 (мен., Танев), 41:49 — 6:1. Хаканпяя — 1 (Бенн), 47:00 — 6:2. Шульц — 3 (бол., Толванен, Веннберг), 57:30 — 7:2Вратари: Грубауэр — Эттингер (Уэджвуд, 40:00)Штраф: 36-54Броски: 25 (9+8+8) — 26 (4+17+5)Счет в серии: 2-1

«Сиэтл» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч противостояния запланирован на 10 мая.

«Сиэтл» — «Даллас» 7:2

«Нью-Джерси» — «Каролина» 8:4

В составе «Харрикейнз» российский вратарь Петр Кочетков вышел на 21-й минуте и отразил 18 бросков из 22. У «Дэвилз» четыре (2+2) очка набрал Джек Хьюз.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч «Нью-Джерси» — «Каролина» — 8:4 (3:0, 2:2, 3:2) Голы: Майер — 1 (Д. Хьюз, Мерсер), 5:58 — 1:0. Д. Хьюз — 4 (Смит, Мерсер), 10:55 — 2:0. Маклеод — 2 (мен., Хишир, Марино), 12:31 — 3:0. Хишир — 1 (Братт, Палат), 20:53 — 4:0. Ахо — 5 (Джарвис, Слэвин), 22:00 — 4:1. Сиверсон — 1 (Л. Хьюз, Д. Хьюз), 25:33 — 5:1. Мартинук — 2 (мен., буллит), 32:18 — 5:2. Вуд — 2 (Марино, Ванечек), 43:08 — 6:2. Д. Хьюз — 5 (Мерсер, Зигенталер), 45:17 — 7:2. Стаал — 2 (мен., Мартинук), 47:21 — 7:3. Джарвис — 4 (мен., Фаст), 48:11 — 7:4. Палат — 3 (бол., Братт, Л. Хьюз), 50:47 — 8:4Вратари: Ванечек — Андерсен (Кочетков, 20:53)Штраф: 11-15Броски: 34 (9+16+9) — 30 (6+15+9)Счет в серии: 1-2

«Каролина» ведет в серии со счетом 2-1. Следующий матч запланирован на 10 мая.

«Нью-Джерси» — «Каролина» 8:4

«Флорида» — «Торонто» 3:2 ОТ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Дюклер, Картер Вераге и Сэм Райнхарт, отличившийся в овертайме. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 24 и стал третьей звездой встречи.

У «Торонто» забивали Сэм Лафферти и Эрик Густафссон. Российского вратаря Илью Самсонова заменили в начале второго периода из-за травмы.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч «Флорида» — «Торонто» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Лафферти — 1 (Кампф, Райлли), 2:26 — 0:1. Дюклер — 2 (бол., Экблад), 22:36 — 1:1. Густафссон — 1 (Нюландер, Маккейб), 27:32 — 1:2. Верхэге — 4 (Гудас, Махура), 32:28 — 2:2. Райнхарт — 5 (Лунделл, Экблад), 63:02 — 3:2Вратари: Бобровский — Самсонов (Уолл, 20:37)Броски: 0-4Штраф: 29 (7+14+7+1) — 24 (4+9+11+0)Счет в серии: 3-0

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 11 мая.