Сенсационный «Адмирал», крутая «Сибирь» и еще 5 запоминающихся моментов завершившегося сезона КХЛ

В субботу, 29 апреля, состоялся заключительный матч финала Кубка Гагарина, в котором ЦСКА переиграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз кряду взял трофей. Но и до главной серии года чемпионат подарил достаточно значимых событий.

Космический подъем «Ак Барса»

«Ак Барс» с Кубком Восточной конференции https://www.ak-bars.ru/

В преддверии старта сезона «Ак Барс» раскрутился на шопинг премиум-класса и заполучил в свой состав звездных хоккеистов, с которыми под руководством Олега Знарка должен был порвать лигу и на гиперзвуке влететь в плей-офф.

Но по ходу чемпионата все вышло иначе. Звездная дрим-тим катала тухлые матчи и в свой худший период съехала на седьмую позицию на Востоке. Позади остались «Нефтехимик», «Барыс», «Амур» и «Трактор» — сомнительная компания для клуба такого калибра.

Серийные поражения, конфликты коуча с Александром Радуловым и бесперспективный мрак — вот что ждало «Ак Барс». Но в нужный момент случилась ожидаемая отставка Знарка. Тренер покинул команду по собственному решению. По ходу сезона ее на время подхватил Юрий Бабенко, а ключевым стало великое возвращение Зинэтулы Билялетдинова.

С легендарным тренером «барсы» выдали мегаподъем. Моментально Казань начала прибавлять в игре, собирать очки и победы, благодаря чему катапультировалась на первую строчку в конференции, мастерски обойдя прямых конкурентов, которые слегли под конец регулярки.

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В итоге «Ак Барс» скосил 91 очко и обошел соперников на 5+ баллов, показав при этом четвертую по силе атаку с Радуловым во главе списка лучших казанских страйкеров (25+32). Дальше были острые плей-офф серии с «Нефтехимиком» и «Адмиралом», лайтовый проход «Авангарда» и огненный раунд с ЦСКА, закончившийся поражением в седьмом матче.

Атомная регулярка СКА

СКА — обладатель Кубка Континента ХК СКА

На фоне убийственного регулярного чемпионата для СКА стала первостепенной задача по выходу в финал Кубка Гагарина. Увы, там не сложилось. А что было до? Стабильно питерцы выдавали продолжительные победные отрезки и серийно мочили почти всех, кого накладывало им расписание.

В итоге СКА поднял 105 очков в 68 матчах и досрочно выиграл Кубок Континента, показав лучшую на две конференции атаку — 243 гола. Опаснейшим бомбардиром лиги стал Дмитрий Яшкин с 62 очками (40+22). Защитник Александр Никишин (11+44) и форвард Марат Хайруллин (28+26) вошли в десятку.

В плей-офф фаворит всего вокруг откатал сомнительную серию с полумертвым «Динамо» Минск, выдал сочный перфоманс против «Торпедо» и закусился с ЦСКА, с которым продержался шесть раундов, а закончил серию позорным влетом в Москве (0:3).

Знаковая история «Адмирала»

Либор Шулар ХК «Адмирал»

Сенсация со знаком «плюс» из Владивостока. После рестарта кампании в КХЛ «Адмирал» прокрался в плей-офф, показав запредельные для себя результаты по ходу сезона. В лучшие отрезки чемпионата «моряки» красовались на третьем месте и имели математические шансы десантироваться на первую строчку конференции.

В течение сезона «Адмирал» старался тащить матчи за счет обороны, которой рулил Либор Шулак, и ядерной игры Никиты Серебрякова. Для 27-летнего кипера 40+ сэйвов за встречу стало будничной нормой. Такой темп команда Леонида Тамбиева не вывезла. Владивостокцы рухнули на седьмую позицию, которая в определенный период также находилась под угрозой.

В Кубке Гагарина «Адмирал» зарубился с «Салаватом Юлаевым» и прикончил его за шесть заходов. Так, впервые в своей истории дальневосточный клуб преодолел начальный раунд плей-офф. В полуфинале Востока парни Тамбиева навязали лютый бой «Ак Барсу», но срезались в шестой игре.

Тотальный провал «Сочи»

«Сочи» ХК «Сочи»

Помимо тех, кто провел крутой сезон, справедливо было бы вспомнить об отличившихся с отрицательной стороны. В завершившемся чемпионате главным лузером оказался «Сочи», который установил антирекорд по количеству матчей без побед. Серия поражений команды под руководством Сергея Светлова дошла до 21 игры. По ходу сезона «Сочи» собрал жалких 32 очка — худший показатель чемпионата, а также больше всех пропустил — 254 гола.

Драйвовый сезон «Торпедо»

«Торпедо» в серии против СКА ХК «Торпедо»

Клуб из Нижнего стал главным заводилой чемпионата. Команда Игоря Ларионова откатала веселую регулярку, в которой старалась рубиться в результативный хоккей, перекрывая оборонительные сбои большим количеством заброшенных шайб.

В 68 встречах «Торпедо» удалось прикарманить 90 очков и уверенно обосноваться на четвертой строчке на Западе, находясь при этом в борьбе за позиции пожирнее. В течение регулярки нижегородцы вонзили 204 шайбы при 172 пропущенных. По атакующим цифрам они уступили только СКА и ЦСКА. Но те ребята с другой вселенной.

В Кубке Гагарина «Торпедо» подвела неопытность. Команде банально не хватало плей-офф бэкграунда, из-за чего ее кампания закончилась в полуфинале конференции четырьмя подряд поражениями от СКА. Но до раунда с Питером парни Ларионова пригвоздили «Динамо» Москва (4:2).

Всплеск новосибирской мощности

«Сибирь» в серии с «Авангардом» ХК «Сибирь»

В своем прайме команда Андрея Мартемьянова подмяла под себя первую строчку на Востоке, обойдя «Автомобилист» и «Магнитку». В это время в клубе всерьез думали о кубковой квалификации с позиции лидера, но все планы раздробила дальневосточная серия. С нее началось затухание.

Из-за цикла неудач «Сибирь» плавно съехала на шестое место в конференции. В плей-офф она попала на «Авангард», которому слилась в течение пяти матчей. Несмотря на это, команда пережила крутое приключение, в котором лучшим форвардом клуба оказался Александр Шаров.

Он забил 29 голов и выдал 21 передачу. При этом 27-летний нападающий установил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за сезон. Больше очков (55) накрутил Тэйлор Бек. Канадец вонзил всего 18 голов, зато выточил 37 ассистов.

Конкуренция в Восточной конференции

«Барыс» — «Трактор» ХК «Трактор»

По итогам сезона «Барыс» и «Трактор» стали главными разочарованиями восточного лагеря. «Амур» с его самоотдачей, стараниями и скромными ресурсами вне этого списка. Возможно, вместо хабаровчан в него залетают «Салават Юлаев» с бездарным менеджментом и «Металлург» Мг, переживший титанический игровой кризис.

Несмотря на это, на Востоке клубы поддерживали турнирную жару до последнего тура. Причем разборки за плей-офф сохраняли актуальность на всех позициях. Если вверху команды рубились за итоговое распределение мест, то за восьмую строчку развернулось кровавое месиво.

В топ-8 нырнул «Нефтехимик», который продержался шесть раундов в клетке с «Ак Барсом». Ниже оказался «Трактор». Оба клуба срубили по 72 очка, а «Амур» стал десятым с 69 баллами. Раньше других с дистанции слетел мертвейший «Барыс» с 61 очком.