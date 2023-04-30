«Сибирь» объявила о расставании с семью игроками

объявили о расставании с 6-ю игроками основного состава. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стало известно, что новосибирский клуб покинут нападающие Александр Шаров, Евгений Чесалин, Денис Голубев, Вячеслав Литовченко и Валентин Пьянов. Помимо форвардов «Сибирь» рассталась с двумя защитниками Михалом Чайковски и Алексеем Соловьёвым.

Стоит отметить, что Шаров стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером клуба по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Форвард провел 62 матча в нынешнем сезоне и набрал 50 (29+21) очков.

«Сибирь» также сменила главного тренера. Вместо Андрея Мартемьянова новосибирскую команду возглавит Дэвид Немировски.