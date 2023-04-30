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    «Сибирь» объявила о расставании с семью игроками

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь
    В «Сибири» объявили о расставании с 6-ю игроками основного состава. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    Александр Шаров
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    Александр Шаров

    Стало известно, что новосибирский клуб покинут нападающие Александр Шаров, Евгений Чесалин, Денис Голубев, Вячеслав Литовченко и Валентин Пьянов. Помимо форвардов «Сибирь» рассталась с двумя защитниками Михалом Чайковски и Алексеем Соловьёвым.

    Стоит отметить, что Шаров стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером клуба по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Форвард провел 62 матча в нынешнем сезоне и набрал 50 (29+21) очков.

    «Сибирь» также сменила главного тренера. Вместо Андрея Мартемьянова новосибирскую команду возглавит Дэвид Немировски.

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