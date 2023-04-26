Назаров: В режиме санкций КХЛ развивается семимильными шагами

Известный тренервысказался о популярности к Континентальной хоккейной лиге в последние годы.

«Аншлаги в Москве, аншлаги в Казани. Великолепный хоккей со стороны обеих команд. И ЦСКА, и "Ак Барс" достойны победы, пускай победит сильнейший. Приятно смотреть на такой высокий уровень хоккея в исполнении наших звёздных хоккеистов, которые зачастую дают результат.

Здорово, что растёт молодёжь. Благодаря финальными стадиям молодые ребята прогрессируют семимильными шагами. Более того, многие уже выходят на ведущие роли в своих клубах.

Все ждут не дождутся, где пройдёт чемпионский парад Кубка Гагарина. На фоне финала плей-офф КХЛ даже ночные матчи НХЛ стали смотреть гораздо реже.

Это показывает, что в режиме наложенных на нашу страну санкций Континентальная лига развивается семимильными шагами и вызывает зрительский интерес не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье.

КХЛ постепенно становится популярнее НХЛ не только среди российского зрителя, но среди массового болельщика», — сказал Назаров Чемпионату.

В финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» армейцы ведут со счетом 3:2. Следующий матч пройдет 27 апреля в Москве.