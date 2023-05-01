Гусев хочет вернуться в НХЛ

Бывший нападающий СКАрассматривает несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе возвращение в НХЛ. Об этом сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев.

«Будущее Гусева? После майских праздников мы с ним встречаемся и будем решать, что будет, чего не будет. Обсудим вопросы, а там посмотрим. Сейчас довольно преждевременно говорить о его будущем.

Есть ли у Гусева желание попробовать себя в НХЛ? Непреходящее желание. Были ли предложения? Я не занимаюсь вопросами трудоустройства в НХЛ, поэтому мне тяжело с вами на эту тему говорить. У него там есть свой представитель», — приводит слова Николаева «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/2023 Гусев провел за СКА 37 матчей, в которых набрал 49 (23+26) очков.

Ранее Гусев уже выступал в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Флориду».