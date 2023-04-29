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    Камбэк «Ак Барса» оказался бесполезным. ЦСКА проиграл в двух матчах подряд, но затащил серию

    КХЛ: обзор заключительных матчей финала Кубка Гагарина

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    ЦСКА в пятом матче серии
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    ЦСКА в пятом матче серии
    С преимуществом 3:1 в серии ЦСКА имел жирный шанс покончить с «Ак Барсом» раньше, но камбэк казанцев довел противостояние до седьмого матча, который команда Билялетдинова вылезти не смогла.

    Волевая победа «Ак Барса» в Казани

    Александр Радулов
    https://www.ak-bars.ru/

    Во вселенной штампов фразу «игра от ножа» можно спокойно применить к матчу на «Татнефть-Арене», который прошел 25 апреля. По результативности он оказался беднее остальных, а по эмоциям переплюнул каждый предыдущий. Своим упорством «Ак Барс» добился жизненно необходимой победы — 2:1.

    Первый период вторничной игры команды начали относительно ровно: нанесли по 8 бросков в створ и суммарно откатали 6 минут в меньшинстве. Но все же в конце двадцатиминутки случилось взятие ворот. За 4 секунды до перерыва Прохор Полтапов исполнил Коннора Макдэвида и сольным проходом испортил настроение Казани, вонзив вторую в текущем розыгрыше плей-офф шайбу.

    Включать камбэк-режим команде Зинэтулы Билялетдинова пришлось во втором периоде, в котором «Ак Барс» молчал в плане голов до 9-й минуты, хотя по-прежнему конструировал неплохие возможности, чтобы отличиться пораньше. Но забить казанцам помогло численное преимущество. С передачи Шипачева гиперзвуковой заряд в раму Рейдеборна направил Александр Радулов.

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    • Счет 1:1 не стал триггером для ЦСКА, темп «армейцы» не накручивали и явно ждали ошибок соперника. Но «Ак Барс» был почти идеален. В третьем периоде он вышел вперед. С района синей линии убийственный бросок исполнил Станислав Галиев, попытки которого по ходу матча съедали либо вратарь, либо оборона. В итоге шайба КосмоСтаса оказалась победной, а серии было суждено телепортироваться в столицу.

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    Стычка между игроками ЦСКА и «Ак Барса»
    ХК ЦСКА

    В шестом заходе ситуация сложилась иначе: «Ак Барс» оформил ранее преимущество, а затем наглухо законсервировался на своей половине. Это тот самый момент, когда счет 3:0 не отображает событийность на площадке.

    За три периода матча в Москве казанцы нанесли 13 бросков в створ при 27 у ЦСКА. Реализация взлетела к царским 23.08%. При этом в обороне гости отбомбили близкий к идеальному матч. Помимо 27 сэйвов Тимура Билялова, удалось заблокировать 34 удара «армейцев», в то время как хозяева приняли на себя всего 6 таких страйков.

    Первый гол в шестой игре «Ак Барс» влепил на 7-й минуте стартовых двадцати. Команды катали встречу в формате «4 на 4», а хедлайнером периода стал Артем Галимов, который слегка подъехал в сторону ворот с синей линии и ввалил первую в текущем плей-офф шайбу. В прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина на баланс 23-летнего бомбардира упало лишь одно очко, сейчас он прокачался до 4-х (1+3).

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    • После гола «Ак Барс» напрочь перестал думать о нападении. Команда Билялетдинова отдала игру и эпизодически царапала соперника в редких контратаках. Удвоить преимущество удалось на 8-й минуте второго периода. Большинство реализовал Вадим Шипачев. За 4 секунды до возобновления игры в полных составах 36-летний форвард вместил весь свой фарт в бросок с острого угла. Шайба врезалась в Рейдеборна и нырнула в ворота.

    При 2:0 ЦСКА приложил максимум усилий, чтобы хоть каким-то чудом вытащить матч, но шайба отказывалась влетать в ворота Билялова. И даже при штурме с шестью полевыми пнуть «Ак Барс» не удалось. Казань забросила третью шайбу в пустые ворота. Сам себе все сделал Никита Дыняк и перевез финал Кубка Гагарина на «Татнефть-Арену».

    Голевой замес и победа ЦСКА в седьмой игре

    «Ак Барс» — ЦСКА
    ХК ЦСКА

    Как ни странно, две по умолчанию низовые команды в максимально ответственном матче забили на осторожность и выдали безбашенный по своим меркам перфоманс, в котором до победы в матче и в самой серии дожил ЦСКА — 3:2.

    Первую шайбу публика «Татнефть-Арены» ждала до 2-й минуты первого периода, а за 50 секунд до сирены нереальные эмоции Казани подарил Кирилл Петров, который воспользовался срезкой ЦСКА на своей половине и вмазал первую за полтора месяца шайбу в 800-й игре в карьере. «Ак Барс» вышел вперед, нанеся в стартовых двадцати всего 5 ударов в створ при 14 бросках ЦСКА.

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    После тихого первого периода финалисты раскрутили результативность во втором. На двоих было забито 4 гола. Трешку врезали москвичи. На 15-й секунде отличился Антон Слепышев. Максимально неожиданно форвард увидел момент для броска и с круга прошил всех, кто стоял на трафике.

    Вероятно, при 1:1 ЦСКА стало скучно, поэтому во второй раз во встрече он решил подарить голевой шанс Казани. «Армейцы» предприняли неудачную попытку вывести шайбу со своей половины, но «барсы» ее перехватили. С передачи Радулова гол забил Дмитрий Воронков.

    Гандикап в одну шайбу оставался актуальным всего три минуты. На 10-й фору хозяев обнулил Владислав Каменев, а на 11-й по «Ак Барсу» шарахнул Даррен Диц, который нанес хирургически точный бросок с района синей линии после паса Окулова. Впервые в матче вперед выскочили «армейцы» — 3:2.

    Этой форы столичному клубу хватило на остаток игры. В третьем периоде голов не было. Однако качнуть счет в любую сторону могли. В заключительной двадцатиминутке ЦСКА откатал 2 минуты в большинстве, после чего лишнего не смог реализовать «Ак Барс».

    Во время финального наступления Казань получила возможность провести 30 секунд в формате «6 на 4». К сожалению для хозяев, команда Сергея Федорова мастерски срезала количественный перевес соперника и дотерпела до финальной сирены, ставшей золотой. Второй подряд финал и третий в истории Кубок Гагарина забрали «армейцы».

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