Сушинский назвал серьезную проблему КХЛ

Бывший нападающий сборной Россииподелился мнением о качестве игроков в

«О повышении говорить не стоит. Качество держится на определенном уровне. А хочется, чтобы оно росло.

Сейчас все говорят о Радулове, но ему уже 36 лет, он скоро закончит. Зарипов завершил карьеру, есть еще известные ребята, которые скоро закончат. И что у нас останется?

То, что 36-летний Радулов — главная звезда лиги, проблема для КХЛ? Это проблема для любой лиги.

Макдэвид и Овечкин в юном возрасте уже были лидерами команд. А у нас такого и близко сейчас нет, чтобы 18-летний парень был лидером клуба.

Полтапов? Это единичный случай. Прохор действительно очень креативный и талантливый парень.

Думаю, что он ненадолго задержится в России. Это главная беда», — приводит слова Сушинского «Матч ТВ».