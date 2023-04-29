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    Сушинский назвал серьезную проблему КХЛ

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    Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский поделился мнением о качестве игроков в КХЛ.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    «О повышении говорить не стоит. Качество держится на определенном уровне. А хочется, чтобы оно росло.

    Сейчас все говорят о Радулове, но ему уже 36 лет, он скоро закончит. Зарипов завершил карьеру, есть еще известные ребята, которые скоро закончат. И что у нас останется?

    То, что 36-летний Радулов — главная звезда лиги, проблема для КХЛ? Это проблема для любой лиги.

    Макдэвид и Овечкин в юном возрасте уже были лидерами команд. А у нас такого и близко сейчас нет, чтобы 18-летний парень был лидером клуба.

    Полтапов? Это единичный случай. Прохор действительно очень креативный и талантливый парень.

    Думаю, что он ненадолго задержится в России. Это главная беда», — приводит слова Сушинского «Матч ТВ».

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