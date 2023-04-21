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    Ларионов: «Торпедо» находится в стадии развития, мы должны это ценить

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о своем будущем в клубе.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «В 1989-м я получил такой же вопрос от журналиста Vancouver Sun. Я сказал: три года контракт, в 32 года в России заканчивали, а в итоге я отыграл в НХЛ 14 лет. Всё в наших силах, команда находится в стадии развития, это время, которое ты должен ценить, расти вместе с командой и городом.

    Мы видели вчера на матче "Чайки", как мальчишки, которым 6-7 лет, поддерживали команду. Самый большой успех — мы привлекаем большое количество молодёжи, детей и родителей, чтобы они полюбили эту игру.

    Говорили с Кручининым, Гончаруком, Коваленко, Летуновым — все хотят остаться тут и играть как можно дольше. Я не исключение, трава не всегда гарантированно зеленее в другом месте, а здесь она даёт первый всход», — передает слова Ларионова Чемпионат.

    Специалист возглавил «Торпедо» в 2022 году. Нижегородцы заняли 4-е место на Западе по итогам регулярного чемпионата. Команда вылетела во 2-м раунде плей-офф КХЛ с серии со СКА (счет в серии 0:4).

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