Шесть игроков «Салавата Юлаева» покинули клуб

Александр Кадейкин Фото: globallookpress.com
Стало известно, что клуб покинут нападающие Александр Кадейкин и Владислав Картаев. Защитники Шакир Мухамадуллин, Райан Мёрфи и Виктор Антипин, а также голкипер Андрей Кареев.
Кадейкин провел в уфимском клубе 5 сезонов, за которые провел 327 матчей и набрал 179 (63+116) очков.
Мухамадуллин провел за «Салават» 189 матчей, в которых набрал 45 (13+32) очков.
Антипин сыграл 83 матча за уфимцев, забил гол и сделал 9 голевых передач.
В нынешнем сезоне Мерфи провел 49 матчей и набрал 18 (4+14) очков.
За минувший сезон Кареев провел 30 матчей, в которых четыре раза сыграл на ноль и пропустил 53 шайбы при проценте отражённых бросков 92,7 %.
Картаев пополнил состав «Салавата» в 2019 году, провел 189 матчей и набрал 32 (19+13) очка.