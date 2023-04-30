Шесть игроков «Салавата Юлаева» покинули клуб

объявил о расставании с шестью игроками команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стало известно, что клуб покинут нападающие Александр Кадейкин и Владислав Картаев. Защитники Шакир Мухамадуллин, Райан Мёрфи и Виктор Антипин, а также голкипер Андрей Кареев.

Кадейкин провел в уфимском клубе 5 сезонов, за которые провел 327 матчей и набрал 179 (63+116) очков.

Мухамадуллин провел за «Салават» 189 матчей, в которых набрал 45 (13+32) очков.

Антипин сыграл 83 матча за уфимцев, забил гол и сделал 9 голевых передач.

В нынешнем сезоне Мерфи провел 49 матчей и набрал 18 (4+14) очков.

За минувший сезон Кареев провел 30 матчей, в которых четыре раза сыграл на ноль и пропустил 53 шайбы при проценте отражённых бросков 92,7 %.

Картаев пополнил состав «Салавата» в 2019 году, провел 189 матчей и набрал 32 (19+13) очка.