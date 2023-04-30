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    Шесть игроков «Салавата Юлаева» покинули клуб

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    «Салават Юлаев» объявил о расставании с шестью игроками команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    Александр Кадейкин
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    Александр Кадейкин

    Стало известно, что клуб покинут нападающие Александр Кадейкин и Владислав Картаев. Защитники Шакир Мухамадуллин, Райан Мёрфи и Виктор Антипин, а также голкипер Андрей Кареев.

    Кадейкин провел в уфимском клубе 5 сезонов, за которые провел 327 матчей и набрал 179 (63+116) очков.

    Мухамадуллин провел за «Салават» 189 матчей, в которых набрал 45 (13+32) очков.

    Антипин сыграл 83 матча за уфимцев, забил гол и сделал 9 голевых передач.

    В нынешнем сезоне Мерфи провел 49 матчей и набрал 18 (4+14) очков.

    За минувший сезон Кареев провел 30 матчей, в которых четыре раза сыграл на ноль и пропустил 53 шайбы при проценте отражённых бросков 92,7 %.

    Картаев пополнил состав «Салавата» в 2019 году, провел 189 матчей и набрал 32 (19+13) очка.

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