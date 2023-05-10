Кубок Стэнли. «Каролина» разгромила «Нью-Джерси», «Сиэтл» проиграл «Далласу»

«Нью-Джерси» — «Каролина» 1:6

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Джордан Мартинук, набравший три (1+2) очка. Мартин Нечас оформил дубль. Голкипер Петр Кочетков на лед в матче не выходил. Единственный гол у «Нью-Джерси» забил Джек Хьюз.

НХЛ Плей-офф Второй раунд Четвертый матч «Нью-Джерси» — «Каролина» — 1:6 (1:1, 0:5, 0:0) Голы: Д. Хьюз — 6 (Майер), 1:55 — 1:0. Нечас — 3 (Мартинук, Слэвин), 17:40 — 1:1. Нечас — 4 (Пеши, Стаал), 27:26 — 1:2. Пеши — 2 (Друри, Стаал), 29:51 — 1:3. Фаст — 4 (Чатфилд), 31:07 — 1:4. Бернс — 1 (Котканиеми, Мартинук), 32:46 — 1:5. Мартинук — 3 (Бернс), 39:36 — 1:6Вратари: Ванечек (Шмид, 32:46, 34:57 — 35:11) — АндерсенШтраф: 6-4Броски: 22 (8+9+5) — 29 (9+10+10)Счет в серии: 1-3

«Каролина» в серии до четырех побед ведет со счетом 3-1. Следующий матч противостояния запланирован на 12 мая.

«Нью-Джерси» — «Каролина» 1:6

«Сиэтл» — «Даллас» 3:6

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился в этой игре голевой передачей, а форвард Макс Доми оформил дубль.

НХЛ Плей-офф Второй раунд Четвертый матч «Сиэтл» — «Даллас» — 3:6 (0:1, 1:4, 2:1) Голы: Бенн — 2 (бол., Хинтц, Хейсканен), 17:13 — 0:1. Харли — 1 (Доми, Кивиранта), 24:46 — 0:2. Доми — 2 (Хенли, Харли), 29:25 — 0:3. Павелски — 6 (бол., Робертсон, Дадонов), 30:50 — 0:4. Шварц — 4 (Шульц, Гики), 31:46 — 1:4. Хинтц — 6 (Бенн), 39:07 — 1:5. Шварц — 5 (Бьоркстранд, Данн), 43:24 — 2:5. Ларссон — 1 (Данн, Бенайерс), 55:49 — 3:5. Доми — 3 (п.в., Дадонов, Линделл), 57:39 — 3:6Вратари: Грубауэр (Джонс, 40:00, 56:02 — 57:39) — ЭттингерШтраф: 14-12Броски: 19 (5+5+9) — 25 (11+11+3)Счет в серии: 2-2

Счет в серии сравнялся — 2-2. Пятый матч противостояния запланирован на 12 мая.