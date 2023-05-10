Каменский о Мичкове: Все в его руках, у него креативный взгляд на хоккей

Обладатель Кубка Стэнлиоценил игру нападающего

«Мичков имеет всё для того, чтобы встать в один ряд с Овечкиным и Малкиным. У него прекрасный креативный взгляд на хоккей.

Он непредсказуемый для соперников. К тому же он обладает большим желанием биться в каждом матче. Всё в его руках.

Стоит ли ему уезжать в ближайшее время в НХЛ? Думаю, стоит съездить в тренировочный лагерь, чтобы всё посмотреть и изучить. А потом принимать решение по продолжению карьеры», — сказал Каменский Sport24.

Напомним, что драфт НХЛ состоится 28 июня 2023 года. В прошедшем сезоне КХЛ форвард выступал за «Сочи», сыграл 27 матчей и набрал 20 (9+11) очков.