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    Мичков — третий в рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии The Athletic

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    Журналист The Athletic Кори Пронман опубликовал рейтинг 37 лучших игроков драфта НХЛ 2023 года.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    Первое место занял канадец Коннор Бедард («Реджайна Пэтс»). На втором — Адам Фантилли (университет Мичигана). Третье место занял российский форвард СКА Матвей Мичков.

    «Мичков — один из самых лучших кандидатов на драфт, которых я когда-либо видел. У него действительно особое атакующее мастерство и хоккейное чутье. Его мышление отличается от мышления других игроков в том, как он видит развитие игры, и, кажется, он всегда находит способы реализовать голевые моменты, несмотря на то что он не самый крупный или быстрый», — заявил Пронман.

    Девятое место занял Даниил Бут («Локомотив», КХЛ), 10-е — Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ), 30-е — Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ).

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