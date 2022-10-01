«Ак Барс» одержал волевую победу над «Амуром» в овертайме

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
Гости вели 2:0, благодаря шайбам Александра Шарова и Павла Махановского.
Нападающий казанцев Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка, еще по голу в составе победителей записали на свой счет Никита Дыняк и Дмитрий Кагарлицкий.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Шаров — 2 (Комаров, Калниньш), 21:46 — 0:1. Махановский — 1 (мен.), 24:55 — 0:2. Радулов — 6 (Зарипов, Семенов), 29:02 — 1:2. Дыняк — 2 (Глухов), 42:39 — 2:2. Кагарлицкий — 2 (бол., Радулов), 64:16 — 3:2Вратари: Мифтахов (Билялов, 33:25, Мифтахов, 36:17) — КалниньшБроски: 45 (12+11+18+4) — 24 (3+11+8+2)Штраф: 6 — 12
«Ак Барс» занимает 4-е место в Восточной Конференции (15 очков). «Амур» — 10-е место (9 очков).