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    Шайба и две передачи Радулова помогли «Ак Барсу» обыграть «Спартак»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Спартак
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В составе победителей дубль и голевую передачу на свой счет записал нападающий Кирилл Семенов.

    Форвард казанцев Александр Радулов набрал 3 (1+2) очка. Еще одна шайба на счету защитника Василия Токранова.

    Единственную шайбу красно-белых забросил нападающий Дмитрий Кугрышев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Токранов — 1 (Радулов, Галиев), 12:59 — 0:1. Радулов — 5 (Янчевский, Семенов), 15:12 — 0:2. Семенов — 3 (Чудинов, Радулов), 41:05 — 0:3. Семенов — 4 (Галиев), 50:13 — 0:4. Кугрышев — 2 (бол., Савиков), 59:43 — 1:4Вратари: Рибар — МифтаховБроски: 25 (8+7+10) — 29 (12+10+7)Штраф: 16 — 18

    «Спартак», потерпев пятое поражение кряду, с 10 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Ак Барс» находится на второй строчке Восточной конференции, имея в своем активе 11 очков.

    В следующем матче команды снова будут противостоять друг другу. Игра состоится 21 сентября в Казани..Stat1Match «Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

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