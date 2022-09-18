Шайба и две передачи Радулова помогли «Ак Барсу» обыграть «Спартак»

Московскийпотерпел домашнее поражение от казанского(1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль и голевую передачу на свой счет записал нападающий Кирилл Семенов.

Форвард казанцев Александр Радулов набрал 3 (1+2) очка. Еще одна шайба на счету защитника Василия Токранова.

Единственную шайбу красно-белых забросил нападающий Дмитрий Кугрышев.

КХЛ. Регулярный чемпионат Голы: Токранов — 1 (Радулов, Галиев), 12:59 — 0:1. Радулов — 5 (Янчевский, Семенов), 15:12 — 0:2. Семенов — 3 (Чудинов, Радулов), 41:05 — 0:3. Семенов — 4 (Галиев), 50:13 — 0:4. Кугрышев — 2 (бол., Савиков), 59:43 — 1:4Вратари: Рибар — МифтаховБроски: 25 (8+7+10) — 29 (12+10+7)Штраф: 16 — 18

«Спартак», потерпев пятое поражение кряду, с 10 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Ак Барс» находится на второй строчке Восточной конференции, имея в своем активе 11 очков.

В следующем матче команды снова будут противостоять друг другу. Игра состоится 21 сентября в Казани..Stat1Match «Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)