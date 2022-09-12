«Спартак» победил «Салават», «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо»

Стали известны результаты некоторых матчей регулярного чемпионата КХЛ, которые проходят 12 сентября.

В одном из поединков «Спартак» победил «Салават Юлаев» со счетом 3:1. Забивали у победителей Илья Талалуев, Александр Хохлачев и Максим Цыплаков.

КХЛ «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:3, 1:0) Голы: Талалуев — 2 (Хохлачев, Локтионов), 32:16 — 0:1. Хохлачев — 2, 35:30 — 0:2. Цыплаков — 1 (бол., Кин), 38:02 — 0:3. Шмелев — 3 (Коледов, Кулемин), 40:12 — 1:3Вратари: Кареев (56:22) — КрасиковШтраф: 2 — 31Броски: 38 (16+12+10) — 25 (4+15+6)

В другой встрече минское «Динамо» выиграло у «Ак Барса» 3:2. Победная шайба на счету нападающего Седрика Пакетта, который оформил дубль.

КХЛ «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Семенов — 1 (Радулов), 25:14 — 1:0. Пакетт — 3 (мен.), 28:30 — 1:1. Козун — 3, 46:54 — 1:2. Радулов — 3 (Адамчук), 51:56 — 2:2. Пакетт — 4 (Алистров), 61:04 — 2:3Вратари: Билялов — ШостакШтраф: 4 — 12Броски: 27 (5+10+12+0) — 31 (8+8+12+3)

У «Ак Барса» по шайбе забросили Кирилл Семенов и Александр Радулов. У второго 3+1 по набранным баллам.