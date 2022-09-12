ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос Алькарас Алькарас стал чемпионом и возглавил рейтинг, Медведев разочаровал, а Серена сыграла последний матч. Главные события US Open-2022
  • 21:45
    • В АПЛ объявили о переносе матчей «Ливерпуль» — «Челси» и МЮ — «Лидс»
  • 17:43
    • Нагельсманн: Нас ждет тяжелая игра с «Барселоной»
  • 17:31
    • Юран заявил, что больше никогда не вернется в «Химки»
  • 17:15
    • Робертсон не поможет «Ливерпулю» в ближайших матчах из-за травмы
  • 17:00
    • Кварацхелия: Выступить в Лиге Чемпионов — мечта каждого игрока
    Все новости спорта

    «Спартак» победил «Салават», «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо Минск Спартак Салават Юлаев
    Стали известны результаты некоторых матчей регулярного чемпионата КХЛ, которые проходят 12 сентября.

    Игроки «Спартака»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Спартака»

    В одном из поединков «Спартак» победил «Салават Юлаев» со счетом 3:1. Забивали у победителей Илья Талалуев, Александр Хохлачев и Максим Цыплаков.

    КХЛ
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
    Голы: Талалуев — 2 (Хохлачев, Локтионов), 32:16 — 0:1. Хохлачев — 2, 35:30 — 0:2. Цыплаков — 1 (бол., Кин), 38:02 — 0:3. Шмелев — 3 (Коледов, Кулемин), 40:12 — 1:3Вратари: Кареев (56:22) — КрасиковШтраф: 2 — 31Броски: 38 (16+12+10) — 25 (4+15+6)

    В другой встрече минское «Динамо» выиграло у «Ак Барса» 3:2. Победная шайба на счету нападающего Седрика Пакетта, который оформил дубль.

    КХЛ
    «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Семенов — 1 (Радулов), 25:14 — 1:0. Пакетт — 3 (мен.), 28:30 — 1:1. Козун — 3, 46:54 — 1:2. Радулов — 3 (Адамчук), 51:56 — 2:2. Пакетт — 4 (Алистров), 61:04 — 2:3Вратари: Билялов — ШостакШтраф: 4 — 12Броски: 27 (5+10+12+0) — 31 (8+8+12+3)

    У «Ак Барса» по шайбе забросили Кирилл Семенов и Александр Радулов. У второго 3+1 по набранным баллам.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рома» прервет черную полосу?
  • «Эмполи» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Балтика» заберет 3 очка но пропустит в свои ворота
  • «Балтика» — «Динамо Махачкала». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Левандовски поставит на колени «Баварию»
  • «Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 7.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Интер Майами — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие