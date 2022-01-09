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    Главный тренер «Амура» прокомментировал поражении от «Сибири»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Сибирь
    Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Сибири» со счётом 0:1, сообщает официальный сайт КХЛ.

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Здесь, наверное, коротко — результат сам говорит за игру. Со счётом 0:1 поражение, ноль голов, шесть минут большинства — без голов матч не выиграть.

    Чем объясняется тенденция "Амура" пропускать в самом начале встречи? Конкретно — несобранностью и неправильными действиями отдельных игроков, которые не готовы или не имеют достаточного опыта игры. Барулин сегодня сыграл достаточно хорошо свои смены, полезно для команды.

    Нереализованные шесть минут в большинстве? Большинство — это всегда ключевой момент. Чтобы его реализовать нужны ещё и свежесть, энергия, эмоции. В очередной раз в этом сезоне игра с таким счётом заканчивается», — сказал Кравец.

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