Главный тренер «Амура» прокомментировал поражении от «Сибири»

Главный тренер «Амура»прокомментировал поражение от «Сибири» со счётом 0:1, сообщает официальный сайт КХЛ.

«Здесь, наверное, коротко — результат сам говорит за игру. Со счётом 0:1 поражение, ноль голов, шесть минут большинства — без голов матч не выиграть.

Чем объясняется тенденция "Амура" пропускать в самом начале встречи? Конкретно — несобранностью и неправильными действиями отдельных игроков, которые не готовы или не имеют достаточного опыта игры. Барулин сегодня сыграл достаточно хорошо свои смены, полезно для команды.

Нереализованные шесть минут в большинстве? Большинство — это всегда ключевой момент. Чтобы его реализовать нужны ещё и свежесть, энергия, эмоции. В очередной раз в этом сезоне игра с таким счётом заканчивается», — сказал Кравец.