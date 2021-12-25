Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от матча с «Северсталью»

Тренер «Ак Барса»высказался о предстоящей встрече с «Северсталью», сообщает официальный сайт команды.

«Чем хороша "Северсталь", что сейчас на слуху в лиге? Игроки голодны до побед, хорошо поставлена система, играют активно. При необходимости могут свернуться, начать обороняться со средней зоны. В составе очень мобильные хоккеисты, активно играющие в прессинг. "Ак Барсу" нужно как можно реже разворачиваться в свою зону, быстро переходить из обороны в атаку, не давать нападающим "Северстали" "садиться" на наших защитников. Соперник играет на коротких сменах, у них этот компонент очень налажен. "Северсталь" держит хороший темп на протяжении всей игры, особенно во втором периоде.

Кого можно выделить в "Северстали", кроме главного тренера? У них идёт командная работа, поэтому забросить может кто угодно, нет выраженных лидеров. Ещё раз говорю — голодные пацаны, они хотят играть и побеждать.

Есть мнение, что успехи "Северстали" — заслуга работы Разина и его тренерского штаба? А как иначе? Конечно. Он принял команду два года назад, постепенно шёл, в этом году выдал 19 матчей с набранными очками. После неудачного выезда команда может объединиться, пойти единым кулаком. Поэтому мы не смотрим на то, что у команды пять поражений подряд. Очень серьёзно готовимся к "Северстали". Знаем, чего от неё можно ожидать — агрессивной игры. Соперник будет биться, лезть под кожу.

Сегодня дебютирует Марк Барберио, к команде присоединились другие легионеры? Нужно посмотреть, как они вольются в команду. Ребята — профессионалы, может, только какой-то языковой барьер возникнет, но у нас все ребята говорят на английском. От того, как они вольются в нашу систему игры в равных составах, большинстве, меньшинстве, будет зависеть адаптация в нашем коллективе», — сказал Зубов.