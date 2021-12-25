«Локомотив» выиграл у «Амура» в Хабаровске

Ярославскийодержал гостевую победу над хабаровскимв рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:2 в пользу «Локомотива».

По шайбе в ворота хозяев забросили Егор Коршков, Георгий Иванов, Денис Алексеев и Рид Буше.

У «Амура» отличились Даниил Файзуллин и Дмитрий Архипов.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции — 54 очка. «Амур» находится на десятой строчке в Восточной конференции — 38 очков.