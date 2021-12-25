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    «Локомотив» выиграл у «Амура» в Хабаровске

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    Ярославский «Локомотив» одержал гостевую победу над хабаровским «Амуром» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив» забросил четыре шайбы в ворота «Амура»
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    «Локомотив» забросил четыре шайбы в ворота «Амура»

    Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:2 в пользу «Локомотива».

    По шайбе в ворота хозяев забросили Егор Коршков, Георгий Иванов, Денис Алексеев и Рид Буше.

    У «Амура» отличились Даниил Файзуллин и Дмитрий Архипов.

    «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции — 54 очка. «Амур» находится на десятой строчке в Восточной конференции — 38 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
    Голы: Коршков — 9 (Красковский), 7:18 — 0:1. Иванов — 5 (Марченко), 17:22 — 0:2. Файзуллин — 7 (бол., Волгин, Горшков), 18:43 — 1:2. Алексеев — 11 (Анисимов, Буше), 26:12 — 1:3. Архипов — 3 (Файзуллин, Шаров), 48:00 — 2:3. Буше — 11 (Анисимов, Алексеев), 55:43 — 2:4Вратари: Бартошак (Аликин, 26:19, 58:15 — 59:33) — ПаскуалеШтраф: 2 — 6Броски: 22 (7+8+7) — 28 (15+7+6)
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