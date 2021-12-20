Товарищеский матч между сборными России и Канады перенесли

Товарищеский матч между хоккейными сборными России и Канады перед молодежным ЧМ-2022 перенесен.

Встреча пройдет не 23 декабря, а 24 в Эдмонтоне, сообщает журналист Марк Спектор.

Все тесты на коронавирус, взятые 20 декабря перед молодежным чемпионатом мира 2022 года, оказались отрицательными.

Молодежный турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дир.

Сборная России сыграет в группе В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.

Первую игру на турнире подопечные Сергея Зубова проведут в понедельник, 27 декабря, со шведской сборной.