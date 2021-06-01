Сборная Канады проиграла Финляндии в серии буллитов

Канадцы продолжают сохранять шансы на выход из группы Фото: globallookpress.com
Встреча, состоявшаяся в Риге, завершилась победой финнов со счетом 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).
Канадцы по итогам группового этапа набрали 10 очков. На данный момент они занимают третье место в группе B.
Канада попадет в плей-офф только при условии, что матч Германия — Латвия завершится в основное время.
Финляндия, в активе которой 17 очков, вышла в плей-офф с первого места.
ЧМ-2021. Групповой этап. 7-й тур
Канада — Финляндия — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Пирри — 2 (Виларди, Ферраро), 1:30 — 1:0. Руотсалайнен — 3, 21:11 — 1:1. Комтуа — 3 (бол., Браун, Манджапане), 28:18 — 2:1. Руотсалайнен — 4 (Лунделл, Оямяки), 56:00 — 2:2Решающий буллит: РуотсалайненВратари: Кемпер — ОлкинуораШтраф: 2 — 4Броски: 34 (18+6+9+1) — 31 (5+16+8+2)