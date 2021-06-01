Сборная Канады проиграла Финляндии в серии буллитов

Сборнаяпотерпела поражение отв заключительном туре группового этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии.

Встреча, состоявшаяся в Риге, завершилась победой финнов со счетом 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Канадцы по итогам группового этапа набрали 10 очков. На данный момент они занимают третье место в группе B.

Канада попадет в плей-офф только при условии, что матч Германия — Латвия завершится в основное время.

Финляндия, в активе которой 17 очков, вышла в плей-офф с первого места.