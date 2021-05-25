Шипачев рассказал, почему не смог сыграть за сборную России на ЧМ-2021

Нападающий московского «Динамо»рассказал о травме, которая помешала ему выступить на чемпионате мира в Латвии.

«Состояние нормальное, грубо говоря, нужен покой, чтобы рука восстановилась. Сейчас пауза два месяца, скоро начну готовиться. Конечно, руку поменьше буду нагружать, а так все нормально.

Повреждение было получено в серии с "Северсталью". В сборной почувствовал болезненные ощущения, не мог играть на полную — и вот такое решение было принято.

Иногда включаю матчи ЧМ, все равно больше времени сейчас провожу с детьми, гуляю с ними.

Удивляют ли меня результаты турнира? Команды подравнялись, а некоторые, так сказать, вообще приехали не в очень составах. Швейцарцы хорошо играют, наши — тоже неплохо, но вчера не получилось. Думаю, дальше будет лучше», — приводит слова Шипачева «Чемпионат».