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    Шипачев рассказал, почему не смог сыграть за сборную России на ЧМ-2021

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    Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев рассказал о травме, которая помешала ему выступить на чемпионате мира в Латвии.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    «Состояние нормальное, грубо говоря, нужен покой, чтобы рука восстановилась. Сейчас пауза два месяца, скоро начну готовиться. Конечно, руку поменьше буду нагружать, а так все нормально.

    Повреждение было получено в серии с "Северсталью". В сборной почувствовал болезненные ощущения, не мог играть на полную — и вот такое решение было принято.

    Иногда включаю матчи ЧМ, все равно больше времени сейчас провожу с детьми, гуляю с ними.

    Удивляют ли меня результаты турнира? Команды подравнялись, а некоторые, так сказать, вообще приехали не в очень составах. Швейцарцы хорошо играют, наши — тоже неплохо, но вчера не получилось. Думаю, дальше будет лучше», — приводит слова Шипачева «Чемпионат».

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