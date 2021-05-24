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    Третьяк: Такое ощущение, что мы недооценили Словакию

    Хоккей Сборная России Сборная Словакии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:3) в матче группового этапа чемпионата мира-2021.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Для меня поражение было неожиданным. По первым двум матчам были видны заряженность, нацеленность на ворота, чего сегодня я не увидел.

    Можно только сказать, что вратарь у нас удачно играл, выручал, но движения не было, особенно в первом периоде.

    Такое ощущение, что недооценили соперника, явно надо было решать вопрос в первом периоде, создавать моменты, но все откладывали на потом.

    Я думаю, тренеры сделают выводы, без поражений не бывает и побед. Но поражение обидное», — приводит слова Третьяка ТАСС.

    Напомним, поражение от Словакии стало первым для российской сборной на турнире. Ранее команда выиграла у Чехии (4:3), а также одержала разгромную победу над Великобританией (7:1).

    Следующим соперником сборной России на мировом первенстве станет Дания. Матч состоится 26 мая в 16:15 мск.

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