Третьяк: Такое ощущение, что мы недооценили Словакию

Президент Федерации хоккея Россиипрокомментировал поражение сборной России от(1:3) в матче группового этапа чемпионата мира-2021.

«Для меня поражение было неожиданным. По первым двум матчам были видны заряженность, нацеленность на ворота, чего сегодня я не увидел.

Можно только сказать, что вратарь у нас удачно играл, выручал, но движения не было, особенно в первом периоде.

Такое ощущение, что недооценили соперника, явно надо было решать вопрос в первом периоде, создавать моменты, но все откладывали на потом.

Я думаю, тренеры сделают выводы, без поражений не бывает и побед. Но поражение обидное», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, поражение от Словакии стало первым для российской сборной на турнире. Ранее команда выиграла у Чехии (4:3), а также одержала разгромную победу над Великобританией (7:1).

Следующим соперником сборной России на мировом первенстве станет Дания. Матч состоится 26 мая в 16:15 мск.