В организме капитана «Авангарда» найдены следы наркотиков

В организме капитана «Авангарда»обнаружены следы наркотических средств, сообщает «БИЗНЕС Online».

Как стало известно изданию, речь идет о следах опиатов и каннабиоидов.

В ближайшее время МВД начнет проверку. В случае подтверждения факта употребления наркотиков Емелина могут привлечь к административной ответственности.

34-летний хоккеист обратился к медикам во время первого матча серии финала Восточной конференции между «Авангардом» и «Ак Барсом» 3 апреля. После матча он был госпитализирован сначала в инфекционную больницу Казани, а потом в РКБ. Врачи зафиксировали у него токсический шок печени.

Емелина доставили на реанимобиле в НИИ имени Склифосовского в Москве. По данным СМИ, врачи диагностировали у него острую и подострую печеночную недостаточность, хоккеиста готовят к пересадке печени, он в тяжелом состоянии.