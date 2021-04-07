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    В организме капитана «Авангарда» найдены следы наркотиков

    Хоккей Авангард КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В организме капитана «Авангарда» Алексея Емелина обнаружены следы наркотических средств, сообщает «БИЗНЕС Online».

    Алексей Емелин
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    Алексей Емелин

    Как стало известно изданию, речь идет о следах опиатов и каннабиоидов.

    В ближайшее время МВД начнет проверку. В случае подтверждения факта употребления наркотиков Емелина могут привлечь к административной ответственности.

    34-летний хоккеист обратился к медикам во время первого матча серии финала Восточной конференции между «Авангардом» и «Ак Барсом» 3 апреля. После матча он был госпитализирован сначала в инфекционную больницу Казани, а потом в РКБ. Врачи зафиксировали у него токсический шок печени.

  • СМИ: Капитан «Авангарда» Емелин находится в больнице в тяжелом состоянии
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    • Емелина доставили на реанимобиле в НИИ имени Склифосовского в Москве. По данным СМИ, врачи диагностировали у него острую и подострую печеночную недостаточность, хоккеиста готовят к пересадке печени, он в тяжелом состоянии.

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