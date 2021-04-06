СМИ: Капитан «Авангарда» Емелин находится в больнице в тяжелом состоянии

Капитан омского «Авангарда»находится в клинической больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает «Бизнес Online», хоккеист обратился в республиканскую клиническую больницу (РБК) с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ.

Его поместили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус, но анализы показали отрицательный результат.

Сейчас Емелин находится в РКБ, состояние оценивается врачами как тяжелое. При этом игрок находится в сознании.

Специалисты отмечают, что Емелин испытывает проблемы не из-за травмы, полученной в первой игре серии. Ему поставлен диагноз «токсический шок печени».

Уже принято решение о переводе хоккеиста на лечение в Москву.

В текущем плей-офф КХЛ Емелин провел 12 матчей и забросил одну шайбу.