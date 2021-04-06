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    СМИ: Капитан «Авангарда» Емелин находится в больнице в тяжелом состоянии

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    Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин находится в клинической больнице в тяжелом состоянии.

    Алексей Емелин
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    Алексей Емелин

    Как сообщает «Бизнес Online», хоккеист обратился в республиканскую клиническую больницу (РБК) с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ.

    Его поместили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус, но анализы показали отрицательный результат.

    Сейчас Емелин находится в РКБ, состояние оценивается врачами как тяжелое. При этом игрок находится в сознании.

    Специалисты отмечают, что Емелин испытывает проблемы не из-за травмы, полученной в первой игре серии. Ему поставлен диагноз «токсический шок печени».

    Уже принято решение о переводе хоккеиста на лечение в Москву.

    В текущем плей-офф КХЛ Емелин провел 12 матчей и забросил одну шайбу.

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