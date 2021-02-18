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    Крикунов: У нас нет секрета игры против СКА

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    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги гостевого матча против СКА (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Наверное, победу предопределили два гола Хиетанена. Мы забили первыми, потом защищались, неплохо контратаковали, но пропустили гол, немного обостривший ситуацию.

    Хорошо, что в конце, когда противник снял вратаря, забили третий, а там оставалось уже немного доиграть и всё.

    Когда-то один момент получается у Хиетанена, другой — у Сергеева, тогда и меняем — когда кто лучше выглядит.

    Мы работали, больше готовились к плей-офф, чем к этим матчам. В принципе, ребята неплохо выглядят.

    В чем секрет нашей игры против СКА? Секрета никакого нет, так бывает иногда.

    В позапрошлом сезоне мы обыгрывали "Йокерит", в прошлом — всё им проиграли. В прошлом, опять же, СКА проиграли четыре матча, в этом — выиграли…

    Мы понимаем, как действовать против любой команды, другой вопрос — как сделать, чтобы это получилось.

    Против сильного противника свою команду и настраивать не надо, тем более и Кагарлицкий здесь играл, и Шипачев — они сами настраиваются», — сказал Крикунов «Матч ТВ».

    Благодаря этой победе московское «Динамо» набрало 78 очков и продолжает занимать 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.

    В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с «Йокеритом» 20 февраля.

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