Крикунов: У нас нет секрета игры против СКА

Главный тренер московского «Динамо»подвел итоги гостевого матча против(3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Наверное, победу предопределили два гола Хиетанена. Мы забили первыми, потом защищались, неплохо контратаковали, но пропустили гол, немного обостривший ситуацию.

Хорошо, что в конце, когда противник снял вратаря, забили третий, а там оставалось уже немного доиграть и всё.

Когда-то один момент получается у Хиетанена, другой — у Сергеева, тогда и меняем — когда кто лучше выглядит.

Мы работали, больше готовились к плей-офф, чем к этим матчам. В принципе, ребята неплохо выглядят.

В чем секрет нашей игры против СКА? Секрета никакого нет, так бывает иногда.

В позапрошлом сезоне мы обыгрывали "Йокерит", в прошлом — всё им проиграли. В прошлом, опять же, СКА проиграли четыре матча, в этом — выиграли…

Мы понимаем, как действовать против любой команды, другой вопрос — как сделать, чтобы это получилось.

Против сильного противника свою команду и настраивать не надо, тем более и Кагарлицкий здесь играл, и Шипачев — они сами настраиваются», — сказал Крикунов «Матч ТВ».

Благодаря этой победе московское «Динамо» набрало 78 очков и продолжает занимать 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с «Йокеритом» 20 февраля.