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    Назаров: Какие-то хомячки с айфонами атакуют сборную России и Брагина

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею
    Бывший тренер СКА и «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал информацию о возможном уходе Валерия Брагина с поста главного тренера сборной России.

    Андрей Назаров
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    Андрей Назаров

    «Прочитал очередную порцию, как оказалось, фейковых новостей. Считаю, что все фейковые новости нужно пресекать. Вижу, что началась активная кампания против главного тренера сборной России Валерия Брагина, против самой сборной и ее успешных результатов.

    Недоброжелатели нашей команды явно раскачивают лодку, работают против национальной команды страны. Какие-то хомячки с айфонами буквально атакуют сборную России, противно за этим наблюдать.

    Сейчас на всех выпадает серьезная нагрузка, поэтому считаю правильным решением, что силы внутри тренерского штаба распределяются равномерно. На мой взгляд, важно, что ФХР нашла общий язык со всеми клубами, со всеми находится в хороших отношениях. Тем более что впереди еще и чемпионат мира U18. Это серьезный турнир, его тоже хочется выиграть.

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    • Из того же СКА, которому в скором времени играть в плей-офф, вызвали сразу несколько человек, включая двух вратарей. А ведь могли поберечь, не трогать игроков, но интересы сборной никто не отменял.

    Возвращаясь к тренерскому вопросу снова хочу повторить, что ФХР соблюдает баланс, все выстроено грамотно. Не вижу абсолютно никаких проблем и поводов для необоснованной критики», — сказал Назаров «Чемпионату».

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