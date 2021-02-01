СКА в Москве проиграл «Динамо»

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержало победу над петербургским СКА со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

В составе победителей отличились Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин.

Вратарь динамовцев Иван Бочаров в восьмой раз в нынешнем сезоне отыграл «на ноль».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: Кагарлицкий — 11 (Чайковски), 43:37 — 1:0. Яшкин — 32 (п.в., Шипачев), 58:34 — 2:0Вратари: Бочаров — Хелльберг (57:29 — 58:34)Броски: 22 (6+3+13) — 34 (14+16+4)Штраф: 8 — 2

СКА по-прежнему занимает второе место в Западной конференции, имея 70 очков после 52 игр.

«Динамо» находится на четвертой строчке таблицы «Запада». У команды Владимира Крикунова 69 очков после 52 матчей.