Ларионов: План таков, что Аскаров сыграет на МЧМ шесть из семи или все матчи

Главный тренер молодежной сборной Россиисообщил, что голкипер, возможно, сыграет во всех матчах предстоящего чемпионата мира.

«Идет тесный диалог с Хабибулиным, для Аскарова сыграть семь матчей — это не большая проблема. Это не 45-50 матчей подряд. Ярик готов к большому вызову, находится в хорошей форме, довольны и рады, что волнение прошлого года позади. Любой человек будет чувствовать волнение.

План таков, что он сыграет шесть матчей из семи или все матчи. Будем принимать решение по ходу турнира.

Ахтямов вчера вышел, для мальчишки было важно войти в игру, он сыграл очень сильно. Это большой плюс, что мы понимаем, что он готов выйти в любую секунду и достойно отыграть», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

В стартовом матче МЧМ-2021 российская «молодежка» сыграет со сборной США. Игра пройдет 26 декабря в Эдмонтоне, начало — 05:30 мск. 0