МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Международная федерация хоккея все-таки не стала отменять чемпионат мира среди «молодежек», прекрасно зная, насколько он популярен среди болельщиков. Абсолютно без преувеличения можно сказать, что этот турнир зачастую вызывает куда больше интереса, нежели чемпионат мира среди взрослых команд.

На этот раз МЧМ пройдет в «пузыре» в канадском Эдмонтоне на арене Rogers Palace. Разумеется, без болельщиков, как и большинство спортивных соревнований в эпоху коронавируса. Других вариантов пока просто нет.

Кстати, ни одна из команд-участниц МЧМ-2021 не лишится места в элите. Связано это с тем, что в низших дивизионах чемпионаты все же пришлось отменить.

Сборная России попала в группу В, где ее соперниками будут команды США, Швеции, Чехии и Австрии. В стартовой игре россиян ждет встреча с американцами (26 декабря, 05:30 мск), а дальше будут матчи с чехами (28 декабря, 05:30 мск), австрийцами (30 декабря, 05:30 мск) и шведами (31 декабря, 05:30 мск).

В группе А сыграют команды Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии.

В четвертьфиналах сыграют по четыре лучшие команды из каждой группы. Полуфиналы пройдут 4 января, а матчи за первое и третье места — 5 января.

Для начала надо отметить один важный нюанс — у российской «молодежки» новый главный тренер. Команду возглавил легендарный Игорь Ларионов, который в прошлом году был помощником Валерия Брагина на МЧМ-2020. Судя по тому, как молодежная сборная России выступила на одном из этапов Евротура, в федерации хоккея, по всей видимости, нашли идеальную замену для Брагина, который с недавних пор возглавляет главную команду страны и питерский СКА.

Многие отмечают, что в нынешнем составе сборной нет яркой суперзвезды вроде Андрея Свечникова. Это действительно так, но, на самом деле, это не такая уж и проблема, как показал один из этапов Евротура. В начале ноября ФХР в качестве эксперимента отправила на финский этап Евротура «молодежку» — и она выиграла там все матчи. У взрослых сборных Швеции, Финляндии и Чехии. Это было очень круто и неожиданно. После такого в Канаде даже не скрывают, что слегка напрягались.

Но некоторых игроков все же стоит выделить. И, прежде всего, 18-летнего вратаря СКА Ярослава Аскарова, ставшего главной звездой упомянутого ранее Кубка Карьяла. За океаном уже сейчас уверены, что парень в будущем проявит себя не меньше, чем Сергей Бобровский и Андрей Василевский. К слову, в этом году Аскаров был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ под общим 11-м номеров.

Среди защитников чаще всего вспоминают про Семена Чистякова из «Авангарда», который в этом сезоне регулярного выходит на лед в матчах КХЛ. Кроме того, Ларионов не так давно публично хвалил защитника ЦСКА Даниила Чайку, у которого, по мнению главного тренера «молодежки», тоже есть все, чтобы в будущем стать одной из звезд российского хоккея. Шакир Мухамадуллин из «Салавата Юлаева» — еще один 18-летний парень, который в текущем чемпионате КХЛ провел уже больше 30 матчей.

Лидером нападения может стать форварда «Салавата» Родион Амиров, забивавший во всех матчах на Кубке Карьяла. В чемпионате КХЛ в этом сезоне у него уже есть пять заброшенных шайб. На драфте этого года Амирова выбрал «Торонто» под общим 15-м номером.

Отдельного упоминания также достоин нападающий «Авангарда» Егор Чинахов, набравший в текущей «регулярке» КХЛ 15 (8+7) очков.

В число самых опасных форвардов «молодежки» также входит Василий Подколзин из СКА. Это один из трех игроков, которые на предыдущем МЧМ играли в финале против Канады.

На предстоящем турнире у России будет две-три пусть и не очень яркие, но ровных тройки. И в каком-то смысле это даже можно считать преимуществом — эта команда точно не будет зависеть от отдельных игроков.

За последние десять лет МЧМ выигрывали пять сборных — Канада, США, Финляндия, Россия и Швеция. Правда, например, российская «молодежка» последний раз возвращалась домой с золотыми медалями еще в 2011 году. Чаще остальных за последние семь лет «золото» выигрывали финны и канадцы — по три раза.

Но на предстоящем турнире круг фаворитов сузился не в последнюю очередь из-за коронавируса. Шведы вообще могли сняться с турнира, но в итоге все же приедут в Канаду далеко не основным составом и даже без некоторых членов тренерского штаба. У Швеции самые серьезные потери.

Не очень сильную команду в этом году собрала Финляндия. Правда, остальные сборные все равно знают, что финнов всегда надо опасаться, эта команда регулярно преподносит сюрпризы, когда от нее вообще ничего не ждут.

Существенные потери есть и у сборной Канады. Прежде всего, это Алексис Лафреньер. Лучшего игрока предыдущего МЧМ не отпустил на турнир «Нью-Йорк Рейнджерс». Первый номер драфта НХЛ-2020 будет готовиться к своему первому сезону в НХЛ. Кроме того, еще пять человек пропустят турнир из-за коронавируса.

И все равно, по мнению большинства экспертов, Канада является главным претендентом на победу, в ее составе, как обычно, хватает крутых игроков. Например, Кирби Дак в прошлом сезоне провел за «Чикаго» 70 матчей в НХЛ, набрав 29 (9+20) очков. И все равно согласиться с этим не так просто. Кадровые потери, скомканная подготовка к турниру и отсутствие привычной для себя мощной поддержки на трибунах — все это может очень сильно сказаться на игре канадцев.

Proud to announce @HockeyCanada's 2021 #WorldJuniors captains:

Kirby Dach ©️

Bowen Byram 🅰️

Dylan Cozens 🅰️

Learn how the captains’ signatures will be featured in Esso Medals and Certificates of Achievement program kits at https://t.co/9a7XDrpbSW pic.twitter.com/awOK4XYl71