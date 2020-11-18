Фазель: В Белоруссии и Латвии сохраняются риски в связи с COVID-19

Президент Международной федерация хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что заключение экспертной группы пока не позволяет принять решение по чемпионату мира-2021, который должен состояться в Латвии и Белоруссии.

Рассмотрев отчет по чемпионату мира-2021, ИИХФ подтвердил опасения за безопасность участников и болельщиков в связи с пандемией коронавируса.

«Отчеты, которые мы получили в результате анализа группы экспертов, вызвали серьезные дискуссии в Совете ИИХФ.

В Белоруссии возникают проблемы, к которым мы должны относиться серьезно, потому что существует значительный риск того, что текущие проблемы в Минске, позиция правительства Латвии, принимающей стороны, и пандемия COVID-19 окажут значительное влияние на чемпионате мира 2021 года.

Мы должны быть уверены, что чемпионат мира может пройти безопасным и ответственным образом для всех», — цитирует Фазеля официальный сайт международной федерации.

Чемпионат мира по хоккею планируется провести в Минске и Риге с 21 по 6 мая 2021 года. 0