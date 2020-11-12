Овечкин: Я когда-нибудь вернусь в «Динамо»

Александр Овечкин
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Овечкин стал участником нового выпуска шоу Евгения Савина «КраСава» в YouTube, в котором у него поинтересовались по поводу возможного возвращения в КХЛ.
«Я когда-нибудь вернусь в родной клуб и буду защищать родные цвета.
СКА? Ну, это уже задача руководства клуба. Может, они меня подпишут и поменяют за денежную компенсацию.
Насколько я патриот своего клуба? А я не играл нигде, кроме "Динамо". Ну и Вашингтона», — сказал Овечкин.
Овечкин играл за «Динамо» до переезда в Северную Америку.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» предложит Овечкину рекордный контракт. 0