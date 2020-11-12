Овечкин: Я когда-нибудь вернусь в «Динамо»

Нападающий «Вашингтона»заявил, что в будущем планирует вернуться в московское «Динамо».

Овечкин стал участником нового выпуска шоу Евгения Савина «КраСава» в YouTube, в котором у него поинтересовались по поводу возможного возвращения в КХЛ.

«Я когда-нибудь вернусь в родной клуб и буду защищать родные цвета.

СКА? Ну, это уже задача руководства клуба. Может, они меня подпишут и поменяют за денежную компенсацию.

Насколько я патриот своего клуба? А я не играл нигде, кроме "Динамо". Ну и Вашингтона», — сказал Овечкин.

Овечкин играл за «Динамо» до переезда в Северную Америку.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» предложит Овечкину рекордный контракт. 0